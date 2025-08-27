Καύσιμα:-Πόσο-θα-πληρώσουν-για-την-επιστροφή-από-τις-διακοπές-οι-Έλληνες

Σταθερές οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Πτωτικές τάσεις στο μέλλον βλέπουν οι οργανισμοί.

Στα επίπεδα που κινήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα κινηθούν και αυτή την περίοδο, μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένες μετακινήσεις καθώς επιστρέφουν σταδιακά στις βάσεις τους οι εκδρομείς του Αυγούστου. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα, όπως είχε αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το -, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν μικρή πτώση ενώ τις επόμενες ημέρες δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές. Αυτή τη στιγμή, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,742 ευρώ το λίτρο και του diesel κίνησης στα 1,533 ευρώ το λίτρο ενώ οι πιέσεις που δέχεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου (το οποίο την Τρίτη κατέγραψε πτώση 2% στα 67,72 δολάρια το βαρέλι) προοιωνίζονται ήπιες τιμές στην αντλία στην εσωτερική αγορά. Και ενώ βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένονται εκπλήξεις όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος αμφιταλαντεύεται ως προς το πού θα κάτσουν οι τιμές στο μέλλον.

Οι κορυφαίοι ενεργειακοί οργανισμοί στον κόσμο δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την κατεύθυνση των τιμών του αργού. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) και ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) διατυπώνουν πολύ διαφορετικές απόψεις για την προσφορά, τη ζήτηση και τις τιμές πετρελαίου για το 2025 και μετά.

Αυτά τα ανάμεικτα μηνύματα δυσκολεύουν την πρόβλεψη αλλά και τη λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν παγιδευμένες μεταξύ πτωτικών διαρθρωτικών παραγόντων και βραχυπρόθεσμων γεωπολιτικών κινδύνων ενώ οι μακροπρόθεσμες πιέσεις, όπως η αυξανόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και οι προσδοκίες για υψηλότερη προσφορά, συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα.

Ταυτόχρονα, οι ανανεωμένες εντάσεις στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλούν αστάθεια. Οι αναφορές για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό Κουρσκ στη δυτική Ρωσία έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα, ακόμη και την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την εύθραυστη φύση του γεωπολιτικού σκηνικού, με την διπλωματική πρόοδο ή κλιμάκωση να είναι πιθανό να οδηγήσει σε διάσταση όσον αφορά στις προβλέψεις για την πορεία των τιμών.

Η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά στην ποσότητα πετρελαίου που θα χρησιμοποιήσει ο κόσμος το επόμενο έτος. Ο IEA πιστεύει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά μόλις 680.000 βαρέλια την ημέρα (b/d) το 2025. Ο ΟΠΕΚ πιστεύει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα, δηλαδή κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η EIA βρίσκεται στη μέση, δηλαδή στα 980.000 βαρέλια την ημέρα.

Και φυσικά, η διάσταση απόψεων αντικατοπτρίζεται και στις τιμές. Η EIA αναμένει ότι η τιμή του αργού πετρελαίου Brent θα μειωθεί από 71 δολάρια τον Ιούλιο του 2025 σε 58 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους και ακόμη χαμηλότερα στις αρχές του 2026, πιθανώς στα 50 δολάρια. Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρεί ότι η προσφορά πετρελαίου αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλα αποθέματα αχρησιμοποίητου πετρελαίου.

Ο IEA συμφωνεί με αυτή την άποψη, αναμένοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν κατά εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια την ημέρα τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ΟΠΕΚ διαφωνεί και λέει ότι η αγορά θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσει έλλειψη στις αρχές του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, με περισσότερο πετρέλαιο να κυκλοφορεί στην αγορά και τους οργανισμούς να αναμένουν χαμηλότερη ζήτηση, η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη κλίνει προς την πτωτική τάση. Οι προοπτικές τιμών της EIA είναι ιδιαίτερα αδύναμες και η πρόσθετη προσφορά του ΟΠΕΚ απλώς ενισχύει αυτή την ανησυχία.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος εξακολουθεί να ανησυχεί την αγορά

Η γεωπολιτική ένταση αποτελεί επίσης έναν παράγοντα που επηρεάζει τις τιμές. Τον Ιούνιο του 2025, μια σύντομη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έστειλε τις τιμές του πετρελαίου στα 74 δολάρια. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου κινείται μέσω του Στενού του Ορμούζ, επομένως οποιαδήποτε διαταραχή εκεί μπορεί να αυξήσει γρήγορα τις τιμές.

Ο IEA δίνει μεγαλύτερο βάρος σε αυτούς τους κινδύνους στα μοντέλα του. Ο ΟΠΕΚ επικεντρώνεται περισσότερο στο πόσο πετρέλαιο μπορεί ακόμα να παραχθεί γρήγορα εάν χρειαστεί.

Και οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις διίστανται ακόμη περισσότερο. Κοιτάζοντας πέρα από το 2026, η διαφωνία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Ο IEA πιστεύει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα φτάσει σε ένα υψηλό σημείο περίπου στα 105,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2030 και στη συνέχεια θα μειωθεί. Ο ΟΠΕΚ αναφέρει ότι η ζήτηση θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται στα 122,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2050.

Η EIA προσφέρει και πάλι μια μεσαία άποψη. Αναμένει ότι η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ θα κορυφωθεί γύρω στο 2027 ή το 2028 και στη συνέχεια θα μειωθεί αργά. Αλλά οι εξαγωγές είναι πιθανό να παραμείνουν ισχυρές.

Κάθε οργανισμός έχει επίσης διαφορετικές προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου για το 2050. Η EIA προβλέπει ένα εύρος από 47 έως 155 δολάρια ανά βαρέλι, ανάλογα με το πόσο γρήγορα κινείται η ενεργειακή μετάβαση και πόσο πετρέλαιο προστίθεται στην παραγωγή.

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι ακόμη και με τη νέα τεχνολογία, ο κόσμος θα χρειαστεί ακόμα μεγάλες επενδύσεις – περίπου 18,2 τρισεκατομμύρια δολάρια – για να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση. Από την άλλη, ο IEA προειδοποιεί ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με υπερβολική προσφορά, προκαλώντας κατάρρευση των τιμών και καθιστώντας πολλά πετρελαϊκά έργα ασύμφορα.

Η J.P. Morgan αναμένει επί του παρόντος ότι η μέση τιμή του πετρελαίου Brent θα είναι 66 δολάρια το 2025 και 58 δολάρια το 2026. Λένε ότι ακόμη και υπό μια κυβέρνηση των ΗΠΑ που τάσσεται υπέρ του πετρελαίου, δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική υποστήριξη για τη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, εάν η ζήτηση στην Ασία αυξηθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο ή εάν σημειωθούν διακοπές στην προσφορά, οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν γρήγορα.