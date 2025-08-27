Κομισιόν: Θετική αλλαγή στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – 806 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν στην ΕΕ το 2023

Οι εθνικές δαπάνες για την εκπαίδευση ανήλθαν στο 9,6% των συνολικών δημόσιων δαπανών και στο 4,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά μέσο όρο, με διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει μια θετική αλλαγή στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία δίνει ώθηση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκθεση με τίτλο «Επένδυση στην εκπαίδευση 2025» περιγράφει λεπτομερώς τα πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αυτής της τάσης και δείχνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση ανακάμπτουν μετά την οπισθοδρόμηση που παρατηρήθηκε κατά την πανδημία του κορονοϊού —αν και δεν έχουν ακόμη φτάσει στα επίπεδα πριν από την εν λόγω κρίση. Αυτή η αύξηση των επενδύσεων στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής για την Ένωση Δεξιοτήτων και υπόσχεται πολλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής.

Συνολικά, οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν 806 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση το 2023. Οι εθνικές δαπάνες για την εκπαίδευση ανήλθαν στο 9,6% των συνολικών δημόσιων δαπανών και στο 4,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά μέσο όρο, με διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, την Ποιοτική Απασχόληση και την Ετοιμότητα κ. Ροξάνα Μινζάτου δήλωσε σχετικά: «Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αποτελούν επένδυση και όχι κόστος. Και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για το μέλλον. Η ανοδική τάση που καταγράφεται στην έκθεση με τίτλο “Επένδυση στην εκπαίδευση 2025” δείχνει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ η εκπαίδευση αποτελεί και πάλι κινητήρια δύναμη της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Γι’ αυτό λοιπόν το προτεινόμενο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που παρουσιάστηκε στις 16 Ιουλίου 2025, στηρίζει την αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, μέσω των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης, καθώς και μέσω ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας και ενός ενισχυμένου προγράμματος Erasmus+.»

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, εάν περισσότεροι άνθρωποι διέθεταν επαρκή επίπεδα βασικών δεξιοτήτων έως το 2030, το ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσε να αυξηθεί από 8% έως 10% πάνω από τις τρέχουσες προβλέψεις. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο τείνουν να κερδίζουν περισσότερα χρήματα: μόνο ένα επιπλέον έτος εκπαίδευσης μπορεί να αυξήσει το εισόδημα ενός ατόμου κατά 7% στην Ευρώπη.

Το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και η Ένωση Δεξιοτήτων ανοίγουν τον δρόμο για πιο στρατηγικές επενδύσεις στην εκπαίδευση. Ενώ την πρωταρχική ευθύνη για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις, η χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Περίπου 148 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες κατά την περίοδο 2021-2027 μέσω ενωσιακών μέσων και προγραμμάτων, όπως το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Άλλα 75 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για επενδύσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2021-2026. Πρόσθετη στήριξη της εκπαιδευτικής έρευνας διατίθεται μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».