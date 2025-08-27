Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Κέρδη άνω του 13% ο CSI 300 από τις αρχές του έτους 

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν μεικτές τάσεις την Τετάρτη (27/8), αποκλίνοντας από τη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για τα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα υποχώρησαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, καταγράφοντας αξιοσημείωτη ανάκαμψη έπειτα από μήνες εντονότερων μειώσεων.

Παράλληλα, από την Τετάρτη τέθηκαν σε ισχύ οι δευτερεύοντες δασμοί των ΗΠΑ ύψους 25% σε ινδικές εξαγωγές, ανεβάζοντας το συνολικό επίπεδο των δασμών στο 50%. Οι αγορές στην Ινδία παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei κινήθηκε ανοδικά κατά 0,20% στις 42.480 μονάδες

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1,24% στις 25.209,09 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,75% στις 3.800,35 μονάδες.

Ο CSI 300 έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων την Τετάρτη. Το τελευταίο διάστημα, ο δείκτης καταγράφει ισχυρή άνοδο, με οικονομολόγους και τράπεζες όπως η Nomura να κάνουν λόγο για φαινόμενα «παράλογου ενθουσιασμού». Ο δείκτης CSI 300 έχει ενισχυθεί πάνω από 13% από τις αρχές του έτους.

Παράλληλα, ο SZSE Component σημείωσε πτώση 1,04% στις 12.343,40 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο KOPSI της Νότιας Κορέας έκλεισε με κέρδη 0,25% στις 3.187,16 μονάδες και ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,28% στις 8.950,50 μονάδες.

«Το επενδυτικό κλίμα γίνεται υπερβολικά αισιόδοξο», δήλωσε ο Hao Hong, διαχειριστής κεφαλαίων και επενδυτικός διευθυντής στη Lotus Asset Management. Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να χαρακτηριστεί η αγορά ως φούσκα.

«Δεδομένων των βελτιωμένων συνθηκών ρευστότητας και της ήπιας στάσης της Fed, οποιαδήποτε διόρθωση είναι πιθανό να είναι ρηχή και σύντομη», πρόσθεσε.