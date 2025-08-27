Με-συστήματα-παρακολούθησης-και-μέσα-αεράμυνας-θα-συμμετάσχουν-οι-ΗΠΑ-στις-εγγυήσεις-ασφαλείας-για-μια-μεταπολεμική-Ουκρανία

Η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να παράσχει στρατηγική υποστήριξη στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με αμερικανικά μέσα πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης (ISR), καθώς και αεροπορική άμυνα, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού σχεδίου ασφάλειας για τη χώρα, δήλωσαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται οι Financial Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για τη μετάπολεμική Ουκρανία, απαντώντας έτσι στο αίτημα του Κιέβου για αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης.

Η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να συνεισφέρει «στρατηγικά μέσα» σε αυτή τη διαδικασία, όπως τα αμερικανικά μέσα αεροπορικής άμυνας, λογιστική υποστήριξη και ραντάρ εδάφους, για να βοηθήσει στην εφαρμογή μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και αεροπορικής ασπίδας από την Ευρώπη για την Ουκρανία, ανέφεραν τέσσερις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Η στρατηγική υποστήριξη των ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσης τα προηγμένα συστήματα πληροφοριών και ελέγχου, που θα επιτρέψουν παρακολούθηση μέσω δορυφόρου της εκεχειρίας και θα διευκολύνουν τον συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έρχεται σε μια στιγμή έντονων συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με το πώς θα στηριχθεί η Ουκρανία μετά τη σύναψη μιας ενδεχόμενης ειρηνικής συμφωνίας, με την Ουάσινγκτον να απαιτεί δεσμεύσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας.

Η προσφορά αυτή από τις ΗΠΑ, που αποτελεί σημαντική στροφή στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, έρχεται μετά από μήνες πιέσεων από Ευρωπαίους αξιωματούχους για περισσότερη υποστήριξη προς το Κίεβο. Πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποκλείσει την ιδέα οποιασδήποτε αμερικανικής συμμετοχής στην προστασία της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Η αμερικανική προσφορά περιλαμβάνει, επίσης, την υποστήριξη του Κιέβου με «στρατηγικά μέσα» από τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα επιτρέψουν την εφαρμογή της αεροπορικής άμυνας και την υποστήριξη της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων από την Ευρώπη, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Παρά την υποστήριξη των ΗΠΑ, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα απαιτούσε την αμερικανική υποστήριξη για την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων και την επίβλεψη των στρατηγικών εγγυήσεων ασφάλειας.

Η Ευρώπη προγραμματίζει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων μέσω μιας «συμμαχίας των προθύμων», με την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, αλλά ακόμα και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, υπάρχει έντονη ανησυχία για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία. Πολιτικοί και πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν επιφυλακτικοί για την αποστολή στρατευμάτων και τη συνέχιση της υποστήριξης.

Η επόμενη μέρα και οι διαπραγματεύσεις

Αν και η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει μακριά, η Ουάσινγκτον και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εργάζονται για να βρουν μια λύση που να προστατεύει την Ουκρανία από μελλοντική επιθετικότητα. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τον έλεγχο εδάφους μετά τον πόλεμο παραμένουν ανοιχτές, με τον πρόεδρο Πούτιν να απαιτεί την παρουσία της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις -μια απαίτηση αδιανόητη για την Ουκρανία.