ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Στα €5,27 δισ. ανήλθε ο τζίρος το πρώτο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil για το Α’ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε 5.265,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 15,6% σε σχέση με τα 6.237,9 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων που επηρέασαν τον όγκο και τις τιμές των πωλήσεων, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς.

Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 11,2% (από 7.050.310 ΜΤ σε 6.260.917 ΜΤ), στο μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου σε δολάρια ΗΠΑ (-13,6%) και στην ελαφρά αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ (-1,06%). Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάρια.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων σχετίζεται με το χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας των μονάδων του Διυλιστηρίου, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της μιας από τις δύο μονάδες διύλισης αργού (Crude Distillation Unit – CDU), η οποία είχε υποστεί ζημιά από τη φωτιά στις 17/09/2024.

Το Α’ εξάμηνο 2025, η παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου ξεπέρασε το 80%, λαμβάνοντας υπόψη τη διύλιση αργού πετρελαίου και την επεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων (μαζούτ, νάφθα, VGO). Η μονάδα τέθηκε πλήρως σε λειτουργία τον Αύγουστο 2025.

Ο Όμιλος παρουσίασε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, κυρίως μέσω της NRG Supply and Trading, του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες και του ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ.

Ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων δείχνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου. Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν στο 71,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων (77,68% το 2024), ενώ η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 81,82% (87,24% το 2024).

Το μεικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 45,63%, φτάνοντας τα 430.522 χιλ. ευρώ από 791.816 χιλ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 387.437 χιλ. ευρώ από 638.682 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 39,34%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 217.759 χιλ. ευρώ από 468.588 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 163.407 χιλ. ευρώ από 361.999 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.