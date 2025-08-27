Μπλε-Κέδρος:-Πούλησε-ακίνητο-έναντι-18,6-εκατ.-ευρώ

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία στις 19.06.2025 προέβη στην υπογραφή δεσμευτικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής «Φ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατόπιν εισφοράς ακινήτου, με τις εταιρείες κυπριακού δικαίου «ELIPORT CYPRUS HOLDING LTD» και «750 Cyprus Holding LTD».

Το συνολικό ύψος του τιμήματος της πώλησης ανέρχεται σε 18.600.000 Ευρώ, ενώ έως σήμερα έχει καταβληθεί το ποσό της προκαταβολής, ύψους 1.500.000 Ευρώ.

Το εν λόγω ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα εισφερθεί στην ως άνω θυγατρική, έχει συνολική επιφάνεια 4.564τ.μ. και βρίσκεται επί των παράλληλων οδών Φαλήρου 22-22β και Δημητρακοπούλου 21-25 στην Αθήνα.

Σήμερα βρίσκεται υπό ανακατασκευή και αλλαγή χρήσης από πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 113 δωματίων, σύμφωνα με τη με αρ. 704106/2-6-2023 οικοδομική άδεια της ΥΔΟΜ Αθηνών.

O λογιστικός χειρισμός του γεγονότος θα απεικονισθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ως πώληση θυγατρικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τη στιγμή της πώλησης. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί η 15.10.2025.

Η αξία του εν λόγω ακινήτου είχε αποτιμηθεί στις 31.12.2024 από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή της Εταιρείας σε 13.520.000 Ευρώ.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης.