Μπλε Κέδρος: «Πωλητήριο» σε ξενοδοχείο στην Ακρόπολη με Λιβανέζο αγοραστή – Επενδύσεις 70 εκατ.

Πώλησε ακίνητο στην «καρδιά» της Αθήνας που μετατρέπεται σε ξενοδοχείο, με μεγάλο κέρδος και αγοράστρια εταιρεία από Ντουμπάι με Λιβανέζο ιδιοκτήτη. Προωθεί projects 70 εκατ. ευρώ, ποια είναι. Τι συμβαίνει με την κατεδάφιση των 3 ορόφων στο συγκρότημα στην οδό Φαλήρου. Το χαρτοφυλάκιο. Τι αναφέρθηκε στη Γ.Σ.

«Πωλητήριο» αξίας… 18,6 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχειακή της μονάδα στο κέντρο της Αθήνας, που μάλιστα έφερε σημαντική υπεραξία στην ΑΕΕΑΠ, με αγοραστή εταιρεία με έδρα τον αραβικό κόλπο και ιδιοκτήτη Λιβανέζο, πέτυχε η Μπλε Κέδρος, η οποία, παράλληλα, προωθεί ή σχεδιάζει επενδύσεις συνολικής αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας μάλιστα να υλοποιεί τα έργα της διατηρώντας ελάχιστο δανεισμό.

Αναφορικά με τη πολύκροτη υπόθεση του ξενοδοχείου της Μπλε Κέδρος στην οδό Φαλήρου 5, για το οποίο επίκειται η κατεδάφιση των τριών πάνω ορόφων έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, σημείωσε ότι το θέμα παρακολουθείται από τη νομική ομάδα και δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Να σημειωθεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διενεργεί διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης για την κατεδάφιση, η οποία πάντως δεν θα εκτελεστεί νωρίτερα από το 2027.

Η πώληση του ξενοδοχείου σε Λιβανέζο με έδρα το Ντουμπάι

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χτες, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διοίκηση της εισηγμένης, πωλήθηκε το ακίνητο επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στην περιοχή της Ακρόπολης, έναντι τιμήματος 18,6 εκατ. ευρώ, εν μέσω εργασιών για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο (Συνολική Επιφάνεια: 4.564 τ.μ., Δυναμικότητα: 113 δωματίων). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΕΕΑΠ, Μιχάλη Ευμορφίδη, η πώληση κρίθηκε συμφέρουσα με ικανοποιητικό οικονομικό όφελος για την εταιρία.

Για το συγκεκριμένο ακίνητο η Μπλε Κέδρος είχε επενδύσει περίπου 4 εκατ. ευρώ, ειδικότερα 1,5 εκατ. για την αγορά του το 2018 και σχεδόν 2,5 εκατ. για τις μέχρι τώρα εργασίες ανακατασκευής (Στάδιο Εργασιών: Ολοκλήρωση καθαιρέσεων, υπό κατασκευή ο φέρων οργανισμός).

Αγοραστής είναι η Vivium Holding, εταιρία με επενδύσεις στο real estate, την τεχνολογία και την τέχνη, που έχει έδρα το Ντουμπάι. Ιδιοκτήτης της είναι ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Elie Khouri, ο οποίος είναι γνωστός και ως πρόεδρος του κορυφαίου ομίλου μέσων ενημέρωσης Omnicom Media Group στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ). Σημειώνεται ότι η αραβική εταιρία έχει και άλλη παρουσία στην Ελλάδα, καθώς, μεταξύ άλλων, έχει αποκτήσει ακίνητα στην Πάρο (για τη δημιουργία boutique ξενοδοχείου) αλλά και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το επενδυτικό πλάνο των 70 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΕΕΑΠ, το μεγαλύτερο σε εξέλιξη project της Μπλε Κέδρος αφορά σε παραθαλάσσιο ακίνητο ιδιοκτησίας της στον οικισμό Ξιφία, στη Μονεμβάσια. Εκεί αναπτύσσει 5* Ξενοδοχείο με στόχο την πιστοποίησή του κατά Leed Gold, σε συνδυασμό με κατοικίες. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 17,2 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός έργου: 6,1 εκατ., προϋπολογισμός 24 κατοικιών – Β’ φάση: 11,1 εκατ.). Αφορά στην ανοικοδόμηση 5* Ξενοδοχείου και 58 κατοικιών, με δόμηση Κατοικιών 7.100 τ.μ. και Δόμηση Ξεν/χειου: 2.350 τ.μ.. Το ξενοδοχείο αποτελείται από 4 μπλοκ κτιρίων και ένα υπόσκαφο εκκλησάκι. Το 1 κτίριο φιλοξενεί τις κοινόχρηστες λειτουργίες του ξενοδοχείου, ενώ οι χώροι φιλοξενίας του ξενοδοχείου έχουν διασπαστεί στα επιμέρους κτίσματα.

Οι υπόλοιπες επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης είναι η ανακατασκευή οκταόροφου κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο 4* δυναμικότητας 52 δωματίων, στη Θεσσαλονίκη (Ζεύξιδος 8) με προϋπολογισμό 2,35 εκατ. ευρώ και δυναμικότητα 52 δωματίων (στάδιο εργασιών: ολοκλήρωση εσωτερικών αποξηλώσεων, εν αναμονή έκδοσης των απαραίτητων εγκρίσεων για την υποβολή της αίτησης οικοδομικής άδειας), η επισκευή, στατική ενίσχυση και διαρρύθμιση επταώροφου κτιρίου με κατοικίες στην οδό Μαυρομματαίων 17 (Αθήνα) προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ (σύνολο επιφανειών: 2.662 τ.μ., σύνολο κατοικιών: 13).

Επίσης, στη λίστα βρίσκεται η αλλαγή χρήσης βιοτεχνικού κτιρίου (Κοντογιάννη 11 και Πατεράκη 15, Πεύκη) με τη μετατροπή του σε κατοικίες (1,7 εκατ.), με σύνολο ωφέλιμων επιφανειών 1.285 τ.μ., 14 διώροφες κατοικίες, με εμβαδόν 95 τ.μ., 73 τ.μ. και 107 τ.μ. με 14 θέσεις στάθμευσης (Στάδιο Έργου: Ολοκλήρωση προμελέτης – υπό σύνταξη των τελικών μελετών) αλλά και η αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (Ασκληπιού 96, Αθήνα) με τη κατασκευή κατοικιών και γραφείων, ύψους 1,3 εκατ. (Συνολική επιφάνεια: 580 τ.μ., με 8 κατοικίες και 2 γραφεία/ επαγγελματικοί χώροι – Στάδιο Έργου: Καθαρισμός και ενισχύσεις).

Επιπρόσθετα, το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει και την αποκατάσταση διώροφου διατηρητέου κτιρίου (Φειδίου 8, Αθήνα) τμήμα του οποίου είναι χαρακτηρισμένο μνημείο, με προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος και μετατροπή του σε ξενοδοχείο 44 δωματίων (5 εκατ. – Στάδιο Έργου: Εε αναμονή έκδοσης των απαραίτητων εγκρίσεων για την υποβολή της αίτησης οικοδομικής άδειας) και στην Μεταμόρφωση (Αρτέμιδος 26) εργασίες συντήρησης βιομηχανικού ακινήτου (1,3 εκατ.), με συνολική επιφάνεια 7.492 τ.μ..

Λιγότερο ώριμη είναι η ανάπτυξη του σύνθετου τουριστικού και οικιστικού συγκροτήματος της Μπλε Κέδρος στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα στο Ρίο, προϋπολογισμού 40 εκατ. και σε οικόπεδο 22.625 τ.μ., καθώς είναι υπό έκδοση η οικοδομική άδεια καθαιρέσεων κτιρίων και υπό ανάθεση οι αρχιτεκτονικές μελέτες.

Η χαμηλή μόχλευση και το χαρτοφυλάκιο των 120 εκατ.

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Μπλε Κέδρος ο κ. Ευμορφίδης (κατέχει το 37,38% της ΑΕΕΑΠ, ο αδερφός του Παύλος το 35,5% με τη διασπορά στο 26,12%) επεσήμανε ιδιαίτερα τον χαμηλό δανεισμό της εταιρίας (καθαρός 600 χιλ.) με τον συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) στο 4,2%, καθώς και την πορεία της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο (τιμή εισαγωγής 14/6/2022 2,25 ευρώ, χθεσινή τιμή κλεισίματος 4,07 ευρώ) σημειώνοντας ότι έχει αυξηθεί κατά 80%.

Η αξία του χαρτοφυλακίου της Μπλε Κέδρος είναι στα 120 εκατ. ευρώ, διαθέτει 38 ακίνητα με μέση ετήσια απόδοση 8%, ετήσια έσοδα από μισθώματα 14,6 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους 9 εκατ. (στοιχεία 2024). Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση, ο Καθαρός Δανεισμός Ομίλου (Τραπεζικός Δανεισμός Ομίλου – Τραπεζικά Διαθέσιμα Ομίλου) ανέρχεται σε 0,6 εκατ. Ευρώ. Επίσης, το free float ανέρχεται σε 26,12%, με τον Ευμορφίδη Μιχάλη να κατέχει 37,38% και τον Ευμορφίδη Παύλο ποσοστό 36,5%.