Ντράγκι:-«Χωρίς-πρόσβαση-σε-τεχνολογίες-αιχμής,-η-ΕΕ-θα-χάσει-τη-δύναμή-της»

Χωρίς πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, η Ευρώπη θα απωλέσει την γεωπολιτική και οικονομική της δύναμη, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, μιλώντας σε σύνοδο κατόχων του βραβείου Νόμπελ, στο Λιντάου της Βαυαρίας.

Ο Ντράγκι μετείχε σε πάνελ με θέμα «έρευνα και Καινοτομία σε έναν Τριπολικό Κόσμο», μαζί με τον πρώην υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Στίβεν Τσου και την βιολόγο και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Μάρα Λεπτίν,

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση Ντράγκι σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με κεντρικό συμπέρασμα ότι η Ευρώπη υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσον αφορά την παραγωγικότητα.

«Αν μη τι άλλο, η έκθεση αυτή έχει γίνει σήμερα ακόμη πιο επείγουσα», τόνισε ο Ντράγκι, επαναλαμβάνοντας ότι «η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις».

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ αναφέρθηκε έντονα την ανταγωνιστικότητα επειδή η ΕΕ έχει υψηλές φιλοδοξίες: να καταστεί ηγέτης στις νέες τεχνολογίες, στην πολιτική για το κλίμα και ανεξάρτητος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή. Εάν η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίσει να επιβραδύνεται, «η Ευρώπη δεν θα είναι πλέον σε θέση να υλοποιήσει όλες τις φιλοδοξίες της σε δέκα χρόνια».

«Κλειδί» η καινοτομία

Το πολιτικό μήνυμα που μετέφερε στη σύνοδο του Λιντάου ο «σούπερ Μάριο» ήταν ότι «το κλειδί είναι η καλύτερη πολιτική καινοτομίας»

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ επέκρινε τον ισχυρό κατακερματισμό εντός της ΕΕ, για παράδειγμα στην κατανομή της χρηματοδότησης της έρευνας, τονίζοντας ότι αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην καινοτομία. «Έχουμε την ιδέα: Δίνουμε σε όλους από λίγο… Αλλά αυτή είναι η λανθασμένη προσέγγιση για την ενεργοποίηση των πρωτοποριακών καινοτομιών», τόνισε.

Πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας επίσης, ο Ντράγκι επαίνεσε την Ευρώπη για την παροχή καθολικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, όπως συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να επενδυθεί περισσότερη ιδιωτική χρηματοδότηση στην έρευνα.

Ο Ντράγκι κατέκρινε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη ρυθμίζει τις νέες τεχνολογίες. «Η προσέγγιση της ΕΕ είναι να καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους». Ωστόσο, «η ρύθμιση γρήγορα καθίσταται παρωχημένη ή ακόμη και αντιπαραγωγική όταν επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Οι υπόλοιποι ομιλητές αναφέρθηκαν επανειλημμένα στον ευρωπαϊκό «εφησυχασμό», που . όπως είπαν, εμποδίζει την καινοτομία. «Σε αντίθεση με την Κίνα, υπάρχει έλλειψη πείνας για καινοτομία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στίβεν Τσου.