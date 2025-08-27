ΟΠΑΠ: Τα έσοδα ανεβαίνουν, τα περιθώρια αντέχουν

Ο ΟΠΑΠ ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά του αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στις 3 Σεπτεμβρίου, σε μια περίοδο που η μετοχή του συνεχίζει να συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα. Τα στοιχεία που προδιαγράφονται δείχνουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πορεία υπέρβασης των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση, παρά την ύπαρξη αυξημένων λειτουργικών δαπανών και τη σύγκριση με μια ιδιαίτερα ισχυρή περυσινή βάση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τμήματος ανάλυσης της Optima Bank, το μικτό έσοδο από παιχνίδια (GGR) για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 αναμένεται να φτάσει τα €551,6 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 3,5% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή είναι αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο είχε ενισχυθεί σημαντικά από το EURO 2024. Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι ο ΟΠΑΠ καταφέρνει να διατηρεί ισχυρή δυναμική ακόμη και όταν δεν υπάρχουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα που παραδοσιακά ενισχύουν τη δραστηριότητα των παικτών.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση στην κατανομή των εσόδων ανά τομέα, ξεχωρίζει η σταθερότητα του στοιχήματος, που εμφανίζει μικρή κάμψη (-0,9%) στα €180,1 εκατ., παραμένοντας αρκετά ανθεκτικό. Οι λοταρίες αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 2,6% στα €181,7 εκατ., τα VLTs να ενισχυθούν κατά 3,8% στα €83 εκατ., ενώ τα στιγμιαία & παθητικά παιχνίδια να σημειώσουν επίσης θετική μεταβολή στα €26,2 εκατ. έναντι €24,7 εκατ. πέρυσι. Το μεγάλο όμως άλμα θα έρθει από το online καζίνο, με αύξηση 16,2% στα €80,7 εκατ., ενδεικτικό της στροφής των παικτών στις ψηφιακές υπηρεσίες. Συνολικά, τα έσοδα από online δραστηριότητες αναμένονται στα €162,2 εκατ., με το Stoiximan να συνεισφέρει €135 εκατ και €28 εκατ. το OPAP Online.

Το EBITDA εκτιμάται στα €187,3 εκατ., αυξημένο κατά 2,1% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Ωστόσο, η άνοδος αυτή συνοδεύεται από πίεση στα περιθώρια, καθώς τα έξοδα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό. Οι μεταβλητές δαπάνες (συμμετοχή στο GGR, προμήθειες πρακτόρων, άμεσα κόστη) φτάνουν τα €317,9 εκατ., ενώ τα σταθερά έξοδα ανέρχονται στα €115,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση. Η αύξηση σχετίζεται κυρίως με το υψηλότερο μισθολογικό κόστος και τις μεγαλύτερες δαπάνες για διαφήμιση. Έτσι, το περιθώριο EBITDA υποχωρεί ελαφρά στο 34%, από 34,4% πέρυσι.

Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα σύμφωνα με την Optima Bank εκτιμώνται στα €111,1 εκατ., χαμηλότερα από τα €118,3 εκατ. του 2Q24. Ωστόσο, η σύγκριση επηρεάζεται από το έκτακτο όφελος περίπου €15 εκατ. που είχε καταγραφεί πέρυσι λόγω λογιστικών προσαρμογών για την άδεια Κύπρου. Εξαιρώντας όμως αυτό το μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο, τα καθαρά κέρδη εμφανίζουν αύξηση 7% σε ετήσια βάση.

Στο μέτωπο των μερισμάτων, αναμένεται ότι ο ΟΠΑΠ θα προτείνει ενδιάμεση διανομή τουλάχιστον €0,55 ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερη από το περσινό επίπεδο. Ο βασικός λόγος είναι η σημαντική εκροή μετρητών, των περίπου €200 εκατ., που προέκυψε από την εξαγορά του υπόλοιπου 15% στη Stoiximan, καθώς και η ανάγκη διατήρησης ρευστότητας ενόψει του επικείμενου διαγωνισμού για την ανανέωση της άδειας λοταρίας. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει μια πιο συντηρητική προσέγγιση στη διαχείριση κεφαλαίων, χωρίς όμως να μειώνει την επενδυτική ελκυστικότητα της μετοχής, καθώς τα μερίσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η Optima εκτιμά ότι ο ΟΠΑΠ βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των στόχων της διοίκησης, που μιλούν για αύξηση του Gross Gaming Revenue (το σύνολο των χρημάτων που ποντάρουν οι παίκτες μείον τα κέρδη που επιστρέφονται σε αυτούς) σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό και περιθώριο EBITDA στο 35%. Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εκτίμηση είναι ότι το Gross Gaming Revenue θα εμφανίσει άνοδο περίπου 6%, με περιθώριο EBITDA 34,4%. Παράλληλα, διατηρεί αγοραστική σύσταση για τη μετοχή, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου +20% από τα τρέχοντα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων.

Από ό,τι φαίνεται πάντως ιδιαίτερη σημασία για τις προοπτικές της εταιρείας έχει η πορεία του Τζόκερ, καθώς η συχνότητα και το ύψος των τζακπότ έχουν αυξήσει τη συμμετοχή των παικτών, οδηγώντας σε υψηλότερα έσοδα από ό,τι ανέμενε η αγορά.

Η Eurobank Equities υπογραμμίζει ότι η συμβολή του παιχνιδιού είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ενώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της μετοχής στα €19,3, από €18,1 προηγουμένως, με σύσταση “hold”.

Εδώ οι αναλυτές της Eurobank σημειώνουν ότι η άνοδος εσόδων και EBITDA το δεύτερο τρίμηνο θα κυμανθεί γύρω στο 4%, με μέρισμα €0,65 ανά μετοχή, ωστόσο οι προοπτικές για το τρίτο τρίμηνο εμφανίζονται ακόμη πιο θετικές. Μάλιστα, εκτιμούν ότι η επίτευξη προσαρμοσμένου EBITDA άνω των €840 εκατ. για το 2025 είναι εφικτή, ενισχυμένη κυρίως από τον Τζόκερ αλλά και από τη βελτίωση του αθλητικού στοιχήματος.

Η Eurobank προειδοποιεί όμως πως τα υπερκέρδη από τα τζακπότ πιθανόν να περιοριστούν από το 2026, κάτι που θα φέρει στο προσκήνιο τους διαρθρωτικούς μοχλούς ανάπτυξης όπως είναι η περαιτέρω ψηφιακή διείσδυση και η δυναμική του στοιχήματος. Με βάση αποτίμηση SOTP και WACC 7,3%, η τράπεζα υπολογίζει EV/EBITDA 2025 στις 8,6 φορές, επίπεδο που θεωρείται “δίκαιο” αλλά όχι φθηνό, παρά την υψηλή μερισματική απόδοση περίπου 8%.

Από επενδυτικής πλευράς, ο ΟΠΑΠ εξακολουθεί να ξεχωρίζει για την ισχυρή παραγωγή μετρητών, τη σταθερή μερισματική πολιτική και την ανθεκτικότητα των εσόδων του. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των Optima και Eurobank αναδεικνύουν το δίπολο, όπου άλλοι βλέπουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανόδου (20%), άλλοι θεωρούν ότι η μετοχή πλησιάζει σε “δίκαιη” αποτίμηση. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία ενός οργανισμού με τόσο ισχυρή θέση στην αγορά και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας για τον επενδυτή, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων εξόδων.

Από διαγραμματικής απόψεως, η μετοχή του ΟΠΑΠ στο μακροπρόθεσμο Fibo chart των 55 ημερών δείχνει ότι μετά την ανοδική διάλυση της αντίστασης των €16,30 έχει βάλει πλώρη για τα €21,30 που έγραφε τον Ιούνιο του 2009. Πάνω από εκεί, η μετοχή θα αρχίσει να μελετά την είσοδό της μέσα στο μεγάλο εύρος διακύμανσης του 2008 ανάμεσα στα €25,6 με €32.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

