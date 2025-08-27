ΟΠΕΚΕΠΕ:-Παράνομες-επιδοτήσεις-με-την…-μέθοδο-των-ΕΛΤΑ

Αποκαλύψεων συνέχεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιδοτήσεις μέσω …ΕΛΤΑ για εκατοντάδες αγρότες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για αγρότες που το 2022 είχαν ζητήσει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια που στις πλαστές αιτήσεις που είχαν καταθέσει, εμφανίζονταν να έχουν μισθώσει από τα ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας μάλιστα στα μισθωτήρια συμβόλαια το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι μόνο το 2019, 456 αγρότες είχαν εισπράξει επιδοτήσεις με αυτήν την μέθοδο, ενώ τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να έχουν στην ιδιοκτησία τους 4.500 αγροτεμάχια.

Υπολογίζεται ποσό που είχε δοθεί ως επιδότηση με αυτό το τέχνασμα ανήλθε στα 15,2 εκατ. ευρώ ενώ έχει προκύψει εμπλοκή στην υπόθεση συνολικά 280 κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανά την Ελλάδα.