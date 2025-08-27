Ο Επίτροπος Βιομηχανίας προειδοποιεί για επανεξέταση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – ΕΕ αν οι απειλές του Τραμπ για την τεχνολογία συνεχιστούν

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα «πρέπει να επανεξεταστεί» εάν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές σχετικά με τις απαιτήσεις τους για απορρύθμιση του τεχνολογικού τομέα της ΕΕ, δήλωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να επιβάλει δασμούς σε χώρες που επιβάλλουν κανονιστικές ή φορολογικές επιβαρύνσεις σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Ο Λευκός Οίκος υπό την ηγεσία Τραμπ πιέζει την ΕΕ να εγκαταλείψει ορισμένες από αυτές τις πολιτικές από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Ωστόσο, ο αποκλεισμός αυτών των ζητημάτων από την εμπορική συμφωνία – της οποίας η κοινή δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα – χαιρετίστηκε ως νίκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλλά ο Τραμπ δεν έχει τελειώσει, όπως δείχνει η τελευταία του επίθεση.

Η δήλωση του Επιτρόπου Βιομηχανίας

Σε συνέδριο που διοργάνωσε ο μεγαλύτερος εργοδοτικός σύνδεσμος της Γαλλίας, MEDEF, ο Σεζουρνέ ρωτήθηκε, στο πλαίσιο πάνελ που συντόνιζε το POLITICO, εάν η συμφωνία θα εξακολουθούσε να ισχύει εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν την ίδια στάση στην ψηφιακή πολιτική.

«Μέχρι στιγμής, έχω ακούσει προθέσεις, όχι δηλώσεις. Αν οι προθέσεις μετατραπούν σε δηλώσεις, τότε [η συμφωνία] θα πρέπει να επανεξεταστεί», απάντησε ο Σεζουρνέ.

Με πληροφορίες από POLITICO

