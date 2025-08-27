Ο Τραμπ χτυπάει με δασμούς 50% την Ινδία – Οξύνεται η κόντρα με Μόντι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιβολή δασμών 50% σε επιλεγμένα ινδικά προϊόντα, διπλασιάζοντας τους προηγούμενους 25% και φέρνοντας τον υψηλότερο συντελεστή στην Ασία.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ τα ξημερώματα της Τετάρτης και στοχεύει να τιμωρήσει τη Νέα Δελχί για τις συνεχιζόμενες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Επιπτώσεις για την ινδική οικονομία

Οι νέοι δασμοί απειλούν τη μακροχρόνια παρουσία της Ινδίας στις αμερικανικές αγορές εντάσεως εργασίας και ενδέχεται να προκαλέσουν απώλειες θέσεων εργασίας σε βασικούς εξαγωγικούς κλάδους, όπως υφάσματα και υποδήματα.

Αντίθετα, κλάδοι όπως η φαρμακοβιομηχανία και οι ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρέθηκαν, προστατεύοντας προς το παρόν μεγάλες επενδύσεις πολυεθνικών όπως η Apple.

Η Citigroup εκτιμά ότι οι δασμοί θα μειώσουν τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 0,6–0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Η ινδική οικονομία, που στηρίζεται κυρίως στην εσωτερική ζήτηση (60% του ΑΕΠ), ίσως αντέξει βραχυπρόθεσμα, όμως η Ινδία χάνει ανταγωνιστικότητα έναντι Κίνας και Βιετνάμ.

Διπλωματική κρίση

Η απόφαση ήρθε μετά από μήνες άκαρπων εμπορικών διαπραγματεύσεων. Το Νέο Δελχί χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση «άδικη και αδικαιολόγητη», υπερασπιζόμενο τις σχέσεις του με τη Μόσχα και τονίζοντας ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών ενέργειας.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Νέου Δελχί βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, την ώρα που η Ινδία εμβαθύνει τη συνεργασία της με τους BRICS.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, όπου θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ.

Παράλληλα, Ινδία και Ρωσία έχουν δεσμευθεί να αυξήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές κατά 50% στα 100 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία.

Αντιδράσεις στις αγορές

Η ινδική ρουπία κατρακύλησε, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση νομίσματος στην Ασία φέτος, ενώ τα χρηματιστήρια της χώρας κατέγραψαν εκροές ξένων κεφαλαίων σχεδόν 5 δισ. δολαρίων από τον Ιούλιο.

Η κυβέρνηση Μόντι υπόσχεται «μεταρρυθμίσεις νέας γενιάς», αρχής γενομένης από αναμόρφωση του φόρου κατανάλωσης, ώστε να στηρίξει κλάδους που πλήττονται από τους δασμούς.