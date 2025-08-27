Παπασταύρου: «Χώρος» για μείωση των τιμολογίων Σεπτεμβρίου – Μέτρα για ρευματοκλοπές

Στις 10 Σεπτεμβρίου στις 17:00 η «ώρα της αλήθειας» για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο, καθώς τότε ολοκληρώνεται η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, σημείωσε ο Υπουργός στο ERTnews. «Πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τους προηγούμενους μήνες», υπογράμμισε.

Την εκτίμηση ότι η σημαντική αποκλιμάκωση των χονδρεμπορικών τιμών, κατά 25-27% τον Αύγουστο, θα οδηγήσει σε μείωση των πράσινων τιμολογίων Σεπτεμβρίου, εξέφρασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας πριν από λίγο στο ERTnews.

Απέδωσε την αποκλιμάκωση της χονδρικής στο γεγονός ότι φέτος αποτράπηκε η επανάληψη του περσινού καλοκαιριού, όταν είχε διαμορφωθεί ένα «ενεργειακό τείχος» ανάμεσα στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. Κάτι που ήταν αποτέλεσμα της σύστασης της ευρωπαϊκής Task Force, μετά τη σχετική επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε πως η προσπάθεια για σύγκλιση των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας δεν σταματά εδώ. Η επόμενη συνεδρίαση της Task Force είναι προγραμματισμένη για τις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία, στην οποία η Ελλάδα θα προσέλθει με νέες πρωτοβουλίες.

«Παράλληλα με τον αγώνα που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κλείσει η ψαλίδα, προωθούμε και συγκεκριμένα μέτρα -όπως στην αποθήκευση και την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών- ούτως ώστε σιγά-σιγά η μείωση της χονδρικής να αποτυπώνεται ακόμα περισσότερο στην αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών», πρόσθεσε. Η προώθηση της αποθήκευσης θα δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών.

Στις παρεμβάσεις για την αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών, ο Υπουργός πρόσθεσε και τα έργα διασύνδεσης των νησιών, τα οποία επιφέρουν μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτροδότησης. Όσον αφορά τις ρευματοκλοπές σημείωσε πως πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά τα πρόστιμα, στόχος όμως είναι να υπάρξουν ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις για ακόμη συνολικότερη αντιμετώπιση. Με σκοπό να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» που επιτρέπουν σε συγκεκριμένους κακοπληρωτές να επιβαρύνουν τους υπόλοιπους νομοταγείς πολίτες.

Όσον αφορά το «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ, επισήμανε πως δεν πρόκειται να υπάρξει άμεσα αλλαγή του πλαφόν κατανάλωσης, από τις 500 στις 200 κιλοβατώρες. Σημείωσε πως υπήρχε σχέδιο η αλλαγή αυτή να εφαρμοστεί από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η επιχείρηση επανεξετάζει το θέμα.

Αναφερόμενος στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας σε τέσσερα νέα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο, σημείωσε πως πλησιάζει η «ώρα της αλήθειας», καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου, στις 17:00.

«Πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τους προηγούμενους μήνες», υπογράμμισε, εκφράζοντας τη συγκρατημένη αισιοδοξία για την υποβολή προσφοράς ή και προσφορών. Ανέφερε πως τα επόμενα βήματα θα είναι η επιλογή αναδόχου και η κατάρτιση σύμβασης, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.