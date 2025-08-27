Πλεύρης: «Η Ελλάδα στέλνει μήνυμα – Από τις πρώτες χώρες που ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή»

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την παράτυπη μετανάστευση παρουσίασε στη δευτερολογία του στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο κ. Πλεύρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής και στην αύξηση των επιστροφών: «Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μείνεις 7 χρόνια στην Ελλάδα και να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό έχει καταργηθεί.

Επιπλέον, τώρα υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας και έχει απορριφθεί το άσυλό σου, πλέον αντιμετωπίζεις το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα, ενώ μπορείς να επιστρέψεις. Συνεπώς, έρχομαι και σου λέω ότι έχεις τις εξής επιλογές: είτε να πας στο ποινικό δικαστήριο και να εκτίσεις ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών, που θα εφαρμοστεί στο σύνολό της, είτε να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα που σου δίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επιστρέφοντας οικειοθελώς με παράλληλη οικονομική στήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο αφορά όσους καταχρώνται τη διαδικασία του ασύλου, εμφανίζονται ψευδώς ως πρόσφυγες, ενώ προέρχονται από χώρες που δεν δικαιολογούν διεθνή προστασία. «Ένας άνθρωπος που δεν είναι πρόσφυγας, έχει έρθει αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους και λέει “δεν επιστρέφω”. Εκεί ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο: διοικητική κράτηση, ηλεκτρονική επιτήρηση και ποινικό αδίκημα της παράνομης διαμονής», υπογράμμισε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αφορά τους πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς προστασίας. «Όποιος λαμβάνει άσυλο είναι πρόσφυγας. Τυγχάνει διεθνούς προστασίας. Το νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει τίποτα για αυτούς. Στην Ελλάδα οι αιτήσεις εξετάζονται πλέον στον πρώτο βαθμό σε 35 ημέρες, όταν στο παρελθόν χρειάζονταν δύο χρόνια.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των επιστροφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει για πρώτη φορά αντικίνητρα που καθιστούν σαφές πως δεν υπάρχει καμία προοπτική νομιμοποίησης. «Μέχρι σήμερα υπήρχε η προσδοκία: θα παραμείνω, θα εργαστώ άτυπα, θα συμπληρώσω χρόνια και θα νομιμοποιηθώ. Αυτό τελειώνει. Με το νέο πλαίσιο οι επιστροφές θα αυξηθούν. Οι οικειοθελείς επιστροφές, που γίνονται με πρωτοβουλία του ίδιου του μετανάστη και με στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ περισσότερες από τις αναγκαστικές. Δίνουμε το κίνητρο να επιλέξει αυτή την οδό».

Τόνισε, επίσης, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει πλήρως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ελλάδα εφαρμόζει εμπροσθοβαρώς διατάξεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού επιστροφών, όπως η σύντμηση των προθεσμιών και η δυνατότητα επιστροφής σε χώρες προσωρινής διαμονής. Η Συνθήκη της Γενεύης δεν δίνει δικαίωμα επιλογής χώρας ασύλου· προβλέπει προστασία στην πρώτη ασφαλή χώρα. Δεν μπορεί κάποιος να ξεκινά από το Αφγανιστάν και να υποβάλει αίτημα στον Καναδά».

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ακόμη ότι η νέα πολιτική συνδέεται άμεσα με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής: «Δεν υπάρχει τίποτε το απάνθρωπο στο να ζητάς από κάποιον που δεν είναι πρόσφυγας να επιστρέψει στη χώρα του, όταν του δίνεις τη δυνατότητα στήριξης μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αντιθέτως, είναι δίκαιο, είναι απαραίτητο και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της». Κλείνοντας, τόνισε: «Πρόκειται για ένα οργανωμένο πλαίσιο που διαχωρίζει ξεκάθαρα τον πρόσφυγα από τον οικονομικό μετανάστη. Όποιος είναι πρόσφυγας προστατεύεται. Όποιος δεν είναι, επιστρέφει. Τόσο απλά. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας, αλλά κλείνει οριστικά την πόρτα στην παράνομη μετανάστευση. Γινόμαστε από τις πρώτες χώρες που ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: δίνουμε διεθνή προστασία σε όσους τη δικαιούνται, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την παράνομη μετανάστευση ως δεδομένο».

Μιλώντας επί του νομοσχεδίου, που -μεταξύ άλλων- ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή, μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης είπε ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν της τροπολογίας για την αναστολή ασύλου, στις αρχές Ιουλίου, εστάλησαν μαζικά μηνύματα σε μετανάστες που τους υποδείκνυαν να κατευθυνθούν στην Κρήτη και τη Γαύδο: «Η Ιταλία αυστηροποιεί το πλαίσιο της, μην πάτε προς τα εκεί, κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη – Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο», ήταν το μήνυμα, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη. «Όταν έχεις και τις πληροφορίες ότι ξαφνικά, τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουν μια επιθετική κίνηση, θα αντιδράσεις. Και με τη διπλωματία, και με την καλύτερη προστασία, και με την αποτροπή και με τη νομοθεσία. Γι’ αυτό βλέπετε, ότι πήγε και κλιμακωτά η μείωση των ροών. Μπήκαν παράνομα 913 στην αρχή (μετά την τροπολογία), αλλά μετά, στην πορεία, μπήκαν κάτω από 500. Όταν ο άλλος (παρανόμως εισελθείς) είδε ότι υλοποιείται αυτό, όταν έφτασε, μπήκε στην Αμυγδαλέζα… Μπήκε στις κλειστές δομές, που παραχωρήσαμε εμείς στην Αστυνομία… Άρχισαν να γίνονται οι επικοινωνίες και τα τηλέφωνα. “Εδώ πέρα, εσείς μας είχατε πει θα έρθουμε θα υποβάλλουμε άσυλο θα βγούμε ελεύθεροι, και θα πάμε…” ήταν η εικόνα που έδιναν οι παράνομοι εισελθόντες», είπε ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας ότι η τροπολογία για την αναστολή ασύλου ήταν απαραίτητη, καθώς δεν μπορείς να δέχεσαι 500 άτομα την ημέρα με βάρκες, και να μην κάνεις τίποτα.

Εξάλλου, ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε ότι έως το τέλος του χρόνου, θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς, όπως σημείωσε, υπάρχουν πολλοί πολίτες χωρών με τις οποίες η Ελλάδα συνεργάζεται, πλην όμως, προτιμούν την παράνομη οδό λόγω κόστους και γραφειοκρατίας.

Από την πλευρά τής αξιωματικής αντιπολίτευσης, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου έκανε λόγο για επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις που απευθύνονται σε ακροατήρια που προέρχονται από την φυλλορροούσα ΝΔ: «Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου θα αποδειχθούν παχιά λόγια για εσωτερική κατανάλωση», ανέφερε.

Ευθεία βολή στο κράτος δικαίου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός. Κάλεσε την κυβέρνηση να το αποσύρει άμεσα, καθώς «η νομοθέτηση κατά παράβαση του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων αποδυναμώνει τη χώρα και την εκθέτει διεθνώς».

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου μίλησε για εκτρωματικό νομοσχέδιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι συμβάλλει στην προώθηση του ρατσιστικού και ξενοφοβικού μίσους, φτιάχνοντας σκιάχτρα για να διαιωνίσει τον αυταρχισμό της.

Το κλείσιμο όλων των ΜΚΟ, που παρουσιάζονται ως «αλληλέγγυοι με το αζημίωτο», ζήτησε ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος.

Παλιά θα λέγατε να τους πνίγουμε, τώρα λέτε να τους κάνουμε τη ζωή κόλαση, είπε ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Για καταρράκωση του Διεθνούς Δικαίου έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. «Δεν μπορεί να εμφανίζετε ως μεγαλοεγκληματίες, κατατρεγμένους ανθρώπους», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

