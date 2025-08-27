Πλεύρης: Το δόγμα στο μεταναστευτικό είναι φυλακή ή επιστροφή – Ο Τσίπρας δεν είναι απειλή για τη ΝΔ

Για το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τον εκλογικό νόμο, την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πού όπως εξήγησε, δεν αποτελεί απειλή για τη ΝΔ, αλλά και το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή μεταναστών, τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας το νέο νομοσχέδιο σημείωσε: «πρώτον, ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή. Όποιος δηλαδή αυτήν τη στιγμή τού απορριφθεί το άσυλο και δεν συνεργαστεί να επιστρέψει, θα έχει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια που θα εκτελείται. Η μόνη δυνατότητα να μην εκτελεστεί θα είναι να συνεργαστεί να επιστρέψει. Το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή. Αυτοί που μπαίνουν από εδώ και στο εξής, σε περίπτωση που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα μπαίνουν σε διοικητική κράτηση έως και 24 μήνες. Άρα αυτός που μπαίνει πια, δεν κυκλοφορεί ελεύθερος. Τον κρατάμε, τον ενημερώνουμε ότι η χώρα από την οποία έρχεσαι δεν δικαιολογεί άσυλο κι αν απορριφθεί, θα μπει 5 χρόνια φυλακή», σημείωσε για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης.

«Επίσης, διευρύνουμε τις χώρες που μπορούν να επιστρέψουν. Αυτήν τη στιγμή η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο τις χώρες προέλευσης, ενώ τώρα πάμε και στις χώρες που έχει και απλή διαμονή, τρίτες ασφαλείς χώρες. Διότι ο άλλος μπορεί να έρχεται από χώρα που κινδύνευε, αλλά μπορεί να πέρασε από άλλες 10 χώρες που να μην κινδυνεύει», συμπλήρωσε.

«Καταργείται και η νομιμοποίηση μεταναστών μετά από 7 χρόνια. Τελειώνει κι αυτό με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το σημαντικό είναι αυτό, όποιος του απορρίπτεται το άσυλο, μπαίνει πια σε δίλημμα: ή θα πάει φυλακή ή σε χώρα που δεν κινδυνεύει. Ο Πακιστανός δεν κινδυνεύει στο Πακιστάν», κατέληξε.

Τα μέτρα στη ΔΕΘ

«Πάντοτε και όλο το διάστημα ο πρωθυπουργός σε κάθε ΔΕΘ που πηγαίνει, βάσει των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας προσπαθεί να επιστρέψει στους Έλληνες πολίτες ένα μεγάλο κομμάτι της καλής πορείας που μπορεί να υπάρχει», ανέφερε αρχικά ο υπουργός. «Δεν είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος θα βγει να κάνει εξαγγελίες που δεν υλοποιούνται. Το βασικό στοίχημα που έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτά τα οποία λέει στη ΔΕΘ, τα βλέπουν οι πολίτες την επόμενη χρονιά να υλοποιούνται».

«Φέτος ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια κατεύθυνση να ανακουφιστεί ένα πλαίσιο και στο κομμάτι των φόρων και όπου μπορεί να στηριχτεί. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα είναι λελογισμένο με άμεσο όμως αποτέλεσμα για τους Έλληνες πολίτες», υπογράμμισε, ενώ ερωτηθείς για τη φθορά των ποσοστών της κυβέρνησης με βάση την τελευταία δημοσκόπηση, απάντησε:

«Βεβαίως έχουμε και ένα συνολικό 25% αναποφάσιστους. Σίγουρα η κυβέρνηση κρίνεται από τα πεπραγμένα. Είναι όλα τα πράγματα καλά; Δεν είναι όλα τα πράγματα καλά και προφανώς οι πολίτες έχουν και τη διαμαρτυρία τους και θέλουν να δώσουν μηνύματα. Βέβαια, η αξία των δημοσκοπήσεων είναι όταν γίνονται σε έναν εκλογικό χρόνο. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή είμαστε κυβέρνηση, να μην στηριχτούμε στον κατακερματισμό που βλέπουμε στην Αντιπολίτευση με την απουσία εναλλακτικής πρότασης, αλλά να πείσουμε τους πολίτες».

«Η κυβέρνηση είναι στα δεύτερα μισά της δεύτερης τετραετίας, για να ξέρουμε τι λέμε. Άμα δούμε ιστορικά τι γίνεται σε αυτό το στάδιο, δεν θα συζητούσαμε καν αν θα ήμασταν το κυρίαρχο κόμμα. Δεν πανηγυρίζουμε. Το να έρθουμε να πούμε ότι έχουμε αναπτύξει κατά πολύ το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, είναι μια πραγματικότητα. Αντιστοίχως, όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα και πρέπει εκεί να επιταχύνουμε».

Πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ για την κάλπη των φυλακών

Ως προς τον εκλογικό νόμο και τα σενάρια αλλαγής του, ο κ. Πλεύρης σχολίασε πως όταν τα ποσοστά, έστω και δημοσκοπικά, δεν είναι αυτά που επιθυμείς, οι λύσεις δεν είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Δηλαδή δεν είναι να κάνουμε έναν εκλογικό νόμο που να λες ότι με οποιοδήποτε ποσοστό κάποιος κάνει κυβέρνηση. Η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες. Να θυμίσω ότι στον εκλογικό χρόνο του 2023 ο πρωθυπουργός επέλεξε να πείσει τους πολίτες και πήραμε ποσοστό που δεν το περίμεναν. Το βασικό που έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου».

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, με τον υπουργό να εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή για τη ΝΔ, αλλά για τον κατακερματισμό των κομμάτων με μήτρα τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε.