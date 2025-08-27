Πτώση τζίρου στα εστιατόρια: Έλληνες και τουρίστες κόβουν το φαγητό έξω – Το γράφημα της εβδομάδας

Λιγότερες έξοδοι για φαγητό, πιο «μαζεμένες» παραγγελίες και πιο αραιά ντελίβερι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης ακρίβειας για την αγορά εστίασης.

Λιγότερες έξοδοι για φαγητό, πιο «μαζεμένες» παραγγελίες και πιο αραιά ντελίβερι. Τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο των επιχειρήσεων εστίασης το β’ τρίμηνο ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου για σημαντική πτώση της κίνησης στα εστιατόρια και τις ταβέρνες τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο από τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και από τους τουρίστες.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης το β΄ τρίμηνο του 2025 υποχώρησε κατά 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, καθώς διαμορφώθηκε στα περίπου 2,72 δισ. ευρώ από περίπου 2,8 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι οι τιμές στα εστιατόρια το φετινό δεύτερο τρίμηνο ήταν ακριβότερες κατά 6,74% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τότε γίνεται σαφές πως η πραγματική κατανάλωση στα εστιατόρια μειώθηκε πολύ περισσότερο από τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές (περιφερειακές ενότητες με μερίδιο πάνω από 1% στον ετήσιο τζίρο) η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σαντορίνης (-21%) η οποία όμως και λόγω της σεισμικής δραστηριότητας είχε ζητήματα με τον τουρισμό.

Η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

Στην Αττική όπου καταγράφεται περίπου το 40% του ετήσιου τζίρου της αγοράς εστίασης ο κύκλος εργασιών β τριμήνου ήταν μειωμένος κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι.