Σκληρή-αντιπολίτευση-και-κωδικός-«αξιοπιστία»-από-τον-Νίκο-Ανδρουλάκη-στη-ΔΕΘ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το σήμα της σκληρής αντιπολιτευτικής γραμμής έχει δώσει ο Νίκος Ανδουλάκης, που ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη του παρουσία στο Βελλίδειο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζουν τις συνεντεύξεις Τύπου που θα αναδείξουν οργανωμένα την κυβερνητική αβελτηρία σε σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής, τη λεγόμενη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και βουλευτές των αρμόδιων τομέων την επόμενη εβδομάδα παίρνουν θέσεις μάχης. Τη Δευτέρα το «μενού» θα περιλαμβάνει την οικονομία, την Τρίτη στη συνέντευξη Τύπου θα ασχοληθούν με τις κοινωνικές ανισότητες, την Πέμπτη με την Προστασία του Πολίτη και την Παρασκευή οι επιτελείς θα ασχοληθούν με τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς επιχειρώντας να καταδείξουν τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και όσα δεν έγιναν μέχρι σήμερα.

Η στρατηγική έχει επιλεγεί, προκειμένου να στρώσουν το χαλί στον Νίκο Ανδρουλάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει τη «Λευκή Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ, προτάσεις και συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Κωδικός αξιοπιστία

Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να καταγράψει αξιοπιστία στις προτάσεις και το οικονομικό πρόγραμμα. Να παρουσιάσει μια σοβαρή και μελετημένη πρόταση και να καταδείξει ότι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμίζοντας τις εξαγγελίες και αναδεικνύοντας τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της ΝΔ.

«Όχι» επί της αρχής στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό στο Δημόσιο

Μπορεί οι μηχανές να δουλεύουν στο κόκκινο για τη ΔΕΘ, ωστόσο όλα τα θέματα της επικαιρότητας περνούν από τα ραντάρ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Οι συσκέψεις είναι συνεχείς και η κριτική στην κυβέρνηση εφ’ όλης της ύλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί την Πέμπτη για τη ριζική αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στον δημόσιο τομέα, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ψηφίσει «όχι» επί της αρχής, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Τη μάχη στη Βουλή θα δώσει ως εισηγητής ο Παύλος Χρηστίδης και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Παύλος Γερουλάνος.

