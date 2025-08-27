Τα «μαζεύει» ο Φάρατζ μετά τις δηλώσεις του για το μεταναστευτικό – «Η απέλαση γυναικών και παιδιών δεν αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας»

Υπαναχωρεί στις δηλώσεις του για το μεταναστευτικό ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος προχωρώντας σε νέες δηλώσεις την Τετάρτη ανέφερε πως τα παιδιά που εισέρχονται παράνομα στη Βρετανία δεν αποτελούν μέρος της στρατηγικής του για την παράνομη μετανάστευση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, ο ηγέτης του Reform UK (το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις) δήλωσε ότι αποδέχεται ότι «ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά που εισέρχονται παράνομα στη χώρα συνιστά ένα περίπλοκο και δύσκολο ζήτημα» – και αναγνώρισε ότι όσοι διαμαρτύρονται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το κάνουν «εξαιτίας των λίγων παιδιών που έρχονται». Έσπευσε, επίσης, να ξεκαθαρίσει ότι η στρατηγική απελάσεων του κόμματός του επικεντρώνεται στους «παράνομους άνδρες» και «δεν συζητά καν για τις γυναίκες και τα παιδιά σε αυτό το στάδιο».

«Οι ειδήσεις που αναφέρθηκαν μετά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν λανθασμένες. Λανθασμένες, λανθασμένες, λανθασμένες», είπε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι αν και οι γυναίκες και τα παιδιά «δεν θα εξαιρούνται για πάντα, σε αυτό το στάδιο δεν αποτελούν μέρος του σχεδίου μας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν μια γυναίκα έρθει με παιδιά, θα βρούμε την καλύτερη λύση».

«Η απέλαση παιδιών είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Πού θα πάνε, ποιοι θα τα αναλάβουν; Οι γυναίκες και τα παιδιά, οι οικογένειες που βρίσκονται εδώ παράνομα εδώ και χρόνια, είναι στην κορυφή της λίστας μας; Όχι», τόνισε.

Αντιδράσεις στη στρατηγική του Reform UK για το μεταναστευτικό

Οι σημερινές δηλώσεις του συνιστούν μία αρκετά μεγάλη αλλαγή στάσης συγκριτικά με τα όσα διατύπωσε ο Φάρατζ την προηγούμενη μέρα σχετικά με το σχέδιο του Reform UK για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Χαρακτηριστικά, ο Φάρατζ – αποκαλύπτοντας την Τρίτη τα σχέδια για την κράτηση και απέλαση έως και 600.000 ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο – είχε πει ότι «ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε τα σκάφη είναι να κρατήσουμε και να απελάσουμε απολύτως όλους» όσους διασχίζουν τη Μάγχη, μη εξαιρώντας γυναίκες και παιδιά.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Νάιτζελ Φάρατζ απέσπασαν έντονη κριτική. Φιλανθρωπικές οργανώσεις είπαν ότι ο ηγέτης του Reform UK «αποανθρωποποιεί τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τον πόλεμο και τις διώξεις». Ο διευθύνων σύμβουλος της Care4Calais, Στιβ Σμιθ, δήλωσε στον Independent ότι η πλειονότητα των ανθρώπων «δεν θέλει να βλέπει γυναίκες και παιδιά να τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης, στερούμενα του δικαιώματός τους στην ασφάλεια».

Εν τω μεταξύ, ένας υπουργός του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος χαρακτήρισε τα σχέδια ως «μη εφαρμόσιμα τεχνάσματα».

Από την πλευρά τους, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, σχολίασαν την αλλαγή στάσης του Φάρατζ , αναφέροντας ότι δείχνει ότι «αφιέρωσε τόσο χρόνο διαβάζοντας το δικό του σχέδιο όσο και τα - των ψηφοφόρων του». «Τα σχέδια της Μεταρρύθμισης δεν αντέχουν ούτε καν στην κριτική του ίδιου του ηγέτη τους. Η ομάδα των πλαστικών πατριωτών του θεωρεί τους πολίτες της χώρας ανόητους».