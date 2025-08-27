Το-πιο-«καυτό»-πολιτικό-φθινόπωρο-των-τελευταίων-ετών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μπορεί οι εκλογές, σύμφωνα, με τα δεδομένα που υπάρχουν και τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, να απέχουν ακόμα, ωστόσο το φετινό φθινόπωρο αναμένεται να είναι το πιο «καυτό» των τελευταίων ετών. Το πολιτικό τοπίο από τις κάλπες του 2023 και μετά εξακολουθεί να είναι ρευστό με τη Νέα Δημοκρατία να αναζητεί τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να «ξεκλειδώσει» την αυτοδυναμία και την αντιπολίτευση να ψάχνει να βρει τον ηγέτη της που θα προκαλέσει «ζημιά» στην κυβερνητική πλειοψηφία. Από το 2016 η γαλάζια παράταξη είτε δημοσκοπικά είτε εκλογικά βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παλέψει να αναδειχθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός κάτι που δεν κατάφερε κανένας επικεφαλής κόμματος στην αντιπολίτευση. Η «εξίσωση» είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, καθώς η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αρχίσει να τρέχει με την εξεταστική επιτροπή, ενώ στην επικαιρότητα θα συντηρείται και το δυστύχημα των Τέμπων με τα δικαστικά συμβούλια των Χρήστου Τριαντόπουλου και Κώστα Καραμανλή.

Καταλυτικές για την πορεία των πραγμάτων θα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Μέσω ενός πολύ μεγάλου πακέτου στη γαλάζια παράταξη ευελπιστούν να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων και σε πρώτη φάση να είναι κοντά στο 30% στις επόμενες μετρήσεις. Αν βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη μαζί με τη συσπείρωση των εκλογών μπορούν να ελπίζουν πως τουλάχιστον στις δεύτερες κάλπες η πλειοψηφία των 151 βουλευτών θα μπορέσει αν επιτευχθεί.

Επειδή οι εξελίξεις δεν είναι γραμμικές στην πλειοψηφία γνωρίζουν πως μπορεί να υπάρξουν και άλλες «κακοτοπιές» που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και τα εθνικά θέματα συμπεριλαμβάνονται στη μεγάλη πολιτική ατζέντα, ενώ σύγκρουση μεγάλη θα υπάρξει για τις Συνταγματικές αλλαγές και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην κοινοβουλευτική ομάδα των «155» υπάρχει κινητικότητα με τον πρωθυπουργό να θέλει να καθησυχάσει τους βουλευτές του. Από το φθινόπωρο θα πρέπει άπαντες να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται έντονα στις περιφέρειές τους αν θέλουν και οι ίδιοι την επανεκλογή τους. Θα υπάρξουν, άλλωστε και νέες «είσοδοι» υποψηφίων βουλευτών και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος.

Εξίσου κρίσιμοι είναι οι φθινοπωρινοί μήνες για την αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει σύντομα να αποδείξει πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο επόμενος κυβερνητικός εναλλακτικός πόλος ειδάλλως δεν θα είναι μόνο τα εσωτερικά προβλήματα που θα τον απασχολούν. Όλοι περιμένουν να δουν αν μέχρι τον Δεκέμβριο ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει κάποιο «σήμα» σε σχέση με τη δημιουργία ενός νέου φορέα που θα ηγηθεί της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Η συνέντευξη του στη Le Monde επανέφερε τα σενάρια στο προσκήνιο, ενώ αναμένεται και η εμφάνιση του στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist. Αν προχωρήσει κάτι τέτοιο οι ελπίδες του ΠΑΣΟΚ να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία και να την απειλήσει στις επόμενες εκλογές ελαχιστοποιουνται. Κοντά στα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμο και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού που κατά πολλούς θα είναι και ο «προάγγελος» της επανάκαμψής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Το φθινόπωρο σύσσωμη η αντιπολίτευση θα δείξει τα «δόντια» της απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να καλούνται και αυτοί να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Αν, δηλαδή θα ξαναενώσουν τις πορείες τους έστω και αν χρειαστεί να υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό τους. Δεν είναι λίγα τα στελέχη της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν πως παρά τις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αποκλείεται να υπάρξει τελικά αλλαγή του εκλογικού νόμου ως προς μια πιο πλειοψηφική κατεύθυνση. Σε όλα αυτά πολύ σύντομα θα έρθει να προστεθεί και η μάχη του προϋπολογισμού, καθώς η οικονομία αναμένεται να βρεθεί για άλλη μια φορά στην κορυφή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ θα δώσουν τη μάχη για την τρίτη θέση και είναι κομβικό να καταφέρουν να διατηρηθούν σε υψηλά ποσοστά μέσα στο φθινόπωρο που οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

