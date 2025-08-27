Χρηματιστήριο Αθηνών: Σοκ διόρθωσης και αποτυχημένη ανατροπή – Ποια “βαριά χαρτιά” αντιστάθηκαν!

Σε μια συνεδρίαση γεμάτη ένταση και εναλλαγές προσήμων, το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) κατέληξε με μικρές απώλειες, αδυνατώντας να ολοκληρώσει την ανατροπή που φάνηκε να ξεκινάει. Η υψηλή μεταβλητότητα, με επιρροές από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και διεθνείς πιέσεις, κράτησε τους επενδυτές σε αγωνία, ενώ ορισμένα “βαριά χαρτιά” κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ της διόρθωσης και να κλείσουν με κέρδη. Ας δούμε αναλυτικά τι συνέβη στη χθεσινή “μάχη” της αγοράς.

Η Εικόνα των Δεικτών: Μεταξύ Άνοδου και Πτώσης

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) ξεκίνησε με ήπια αντίδραση, αλλά γρήγορα οι πωλητές πήραν το πάνω χέρι, σπρώχνοντάς τον κοντά στις 2.060 μονάδες. Παρά την επιστροφή των αγοραστών την τελευταία ώρα –με ηγετικό ρόλο την Alpha Bank– οι πιέσεις στις δημοπρασίες επικράτησαν, οδηγώντας σε αρνητικό κλείσιμο. Συγκεκριμένα:

Γενικός Δείκτης: Έκλεισε στις 2.069,74 μονάδες με πτώση 0,33%. Κινήθηκε σε εύρος από 2.060,83 (-0,76%) έως 2.091,04 (+0,70%) μονάδες.

Έκλεισε στις 2.069,74 μονάδες με πτώση 0,33%. Κινήθηκε σε εύρος από 2.060,83 (-0,76%) έως 2.091,04 (+0,70%) μονάδες. Τραπεζικός Δείκτης: Απώλειες 1,28% στις 2.234,5 μονάδες, με εύρος 57,4 μονάδων (χαμηλό 2.218,6, υψηλό 2.276).

Απώλειες 1,28% στις 2.234,5 μονάδες, με εύρος 57,4 μονάδων (χαμηλό 2.218,6, υψηλό 2.276). FTSE Υψηλής Κεφαλαιοποίησης: -0,38% στις 5.207,05 μονάδες.

-0,38% στις 5.207,05 μονάδες. FTSEM Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης: Μικρή άνοδος 0,04% στις 2.992,28 μονάδες.

Η μεταβλητότητα αποδίδεται στην πρόσφατη ισχυρή άνοδο της αγοράς και τη “ρηχότητά” της, με traders να κατοχυρώνουν κέρδη, ιδίως σε τραπεζικές μετοχές. Αν οι πιέσεις εκτονωθούν γρήγορα, μπορεί να θεωρηθούν υγιείς για την αγορά.

Τα “Βαριά Χαρτιά” που Ξεπέρασαν το Σοκ: Κέρδη και Απώλειες

Ο τραπεζικός κλάδος κυριάρχησε στις συναλλαγές, καλύπτοντας το 69% της συνολικής αξίας, με την Alpha Bank να πρωταγωνιστεί και να απασχολεί πάνω από το 30% του τζίρου. Ορισμένα blue chips κατάφεραν να αντισταθούν στη διόρθωση, ενώ άλλα υπέκυψαν στις πιέσεις. Αναλυτικά οι κύριες επιδόσεις:

Θετικές Μετοχές (Κέρδη):

Alpha Bank: +0,59% στα 3,561 ευρώ – Η “βασίλισσα” της ημέρας, με τζίρο 67,3 εκατ. ευρώ και προσδοκίες για εισροές από παθητική διαχείριση και ενίσχυση από την ιταλική UniCredit. Δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμα πρόγραμμα buyback.

+0,59% στα 3,561 ευρώ – Η “βασίλισσα” της ημέρας, με τζίρο 67,3 εκατ. ευρώ και προσδοκίες για εισροές από παθητική διαχείριση και ενίσχυση από την ιταλική UniCredit. Δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμα πρόγραμμα buyback. Jumbo: +3,32% στα 31,10 ευρώ.

+3,32% στα 31,10 ευρώ. ΕΛΧΑ: +2,95% στα 2,79 ευρώ.

+2,95% στα 2,79 ευρώ. ΑΚΤΟΡ: +2,1% στα 7,74 ευρώ.

+2,1% στα 7,74 ευρώ. Σαράντης: +1,65% στα 14,8 ευρώ.

+1,65% στα 14,8 ευρώ. ΟΤΕ: +1,37% στα 16,29 ευρώ.

+1,37% στα 16,29 ευρώ. Αλουμύλ: +1,4% στα 5,78 ευρώ.

+1,4% στα 5,78 ευρώ. Φουρλής: +1,43% στα 4,95 ευρώ.

+1,43% στα 4,95 ευρώ. Intracom: +1,93% στα 3,70 ευρώ.

+1,93% στα 3,70 ευρώ. Noval: +1,49% στα 2,72 ευρώ.

+1,49% στα 2,72 ευρώ. Interlife: +3,03% στα 5,1 ευρώ.

+3,03% στα 5,1 ευρώ. Βιοκαρπέτ: +5,4%.

+5,4%. Κέκροπας: +1,79%.

Αρνητικές Μετοχές (Απώλειες):

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): -1,94% στα 12,16 ευρώ.

-1,94% στα 12,16 ευρώ. Πειραιώς: -1,51% στα 6,90 ευρώ.

-1,51% στα 6,90 ευρώ. Eurobank: Στα 3,29 ευρώ (μικρή πτώση).

Στα 3,29 ευρώ (μικρή πτώση). Τράπεζα Κύπρου: -1,78% στα 7,74 ευρώ.

-1,78% στα 7,74 ευρώ. Optima: -2,22% στα 7,94 ευρώ.

-2,22% στα 7,94 ευρώ. ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών): -1,38% στα 10,75 ευρώ.

-1,38% στα 10,75 ευρώ. Aegean: -1,33% στα 14,82 ευρώ.

-1,33% στα 14,82 ευρώ. ΑΒΑΞ: -1,94% στα 2,52 ευρώ.

-1,94% στα 2,52 ευρώ. Ελλάκτωρ: -0,97% στα 1,42 ευρώ.

-0,97% στα 1,42 ευρώ. Quest: -2,07% στα 7,56 ευρώ.

Οι τράπεζες ΕΤΕ, Πειραιώς, Eurobank και Alpha, μαζί με άλλα blue chips, κυριάρχησαν στον όγκο συναλλαγών.

Τζίρος και Συναλλαγές: Υψηλή Δραστηριότητα

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 225,1-225,26 εκατ. ευρώ, με όγκο 43,72 εκατ. τεμάχια. Από αυτά:

45,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα) σε μετοχές όπως Τράπεζα Κύπρου, ΑΚΤΟΡ, ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ και Αλουμύλ.

208,5 εκατ. ευρώ σε μετοχές του FTSE 25.

Σημειώθηκαν 24 πακέτα, με κυρίαρχα στην Alpha (5 πακέτα για 33,2 εκατ. ευρώ), Τράπεζα Κύπρου (7 για 2 εκατ.), ΕΤΕ (4 για 4 εκατ.) και Πειραιώς (1 για 1,7 εκατ.).

Ανάλυση: Διεθνείς Επιρροές και Προοπτικές

Η πίεση στον τραπεζικό κλάδο οφείλεται σε ευρωπαϊκές εξελίξεις: Υποβάθμιση από Goldman Sachs για Deutsche Bank και Commerzbank, ενώ δημοσιεύματα για νέο φόρο 1,5 δισ. ευρώ σε ιταλικές τράπεζες (όπως UniCredit) ενίσχυσαν τις πωλήσεις. Η διορθωτική εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα επηρέασε και τις ελληνικές τράπεζες, με γαλλικές και περιφερειακές να δέχονται τα μεγαλύτερα πλήγματα.

Παράλληλα, η αγορά ομολόγων λειτουργεί ως “πρόδρομος δείκτης” κρίσεων, με υποχώρηση αποδόσεων: Στις ΗΠΑ, 2ετές 3,66% και 10ετές 4,27%, ενώ στην Ελλάδα το 10ετές στο 3,427%. Οι επόμενες συνεδριάσεις θα δείξουν αν η μεταβλητότητα ομαλοποιηθεί ή αν θα συνεχιστούν οι ταλαντώσεις, ειδικά εν μέσω “ρηχότητας” της εγχώριας αγοράς.

Συνολικά, η χθεσινή ημέρα επιβεβαίωσε ότι το ΧΑ παραμένει ευάλωτο σε διεθνείς κλυδωνισμούς, αλλά και ικανό για γρήγορες ανατροπές – ιδίως όταν “βαριά χαρτιά” όπως η Alpha παίρνουν τα ηνία. Οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή για τις επόμενες εξελίξεις!