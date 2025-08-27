Όλα-για-το-σχολείο-σε-ένα-μέρος:-Ποικιλία,-ευκολία-και-ευελιξία

Η σχολική χρονιά ξεκινά δυναμικά και τα Public είναι και φέτος στο πλευρό γονιών και μαθητών με τον πιο εύκολο, οργανωμένο και δημιουργικό τρόπο.

Το φετινό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Για σχολικά, φέτος πάρ’ το χαλαρά. Don’t Worry, Go Public». Με χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης, τα Public μετατρέπουν την προετοιμασία, πριν το πρώτο κουδούνι, σε μια πραγματικά άνετη εμπειρία.

Αμέτρητες Public σχολικές επιλογές

Αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής της σεζόν είναι φυσικά οι σχολικές τσάντες και τα Public προσφέρουν μια τεράστια γκάμα επιλογών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μαθητή, συνδυάζοντας στυλ και εργονομία, μέσα από διαφορετικές προτάσεις για κάθε ηλικία. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικές συλλογές από κορυφαία brands και εκατοντάδες σχέδια σε κασετίνες και είδη γραφείου.

Η εντυπωσιακή γκάμα συνεχίζεται με χιλιάδες είδη γραφικής ύλης, ζωγραφικής και οργάνωσης γραφείου που περιλαμβάνει τετράδια και μπλοκ σε αμέτρητα σχέδια, πλήρη σειρά μολυβιών, στυλό και γεωμετρικών οργάνων, καθώς και υλικά χειροτεχνίας που απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα των μικρών μας φίλων.

Παράλληλα, στα καταστήματα Public, “Public + home” και στο public.gr, οι γονείς μπορούν να προμηθευτούν όλα τα σχολικά βιβλία, οργανωμένα ανά τάξη, και να τα παραλάβουν, εφόσον το επιθυμούν, ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα για άμεση χρήση. Η μεγάλη γκάμα των Public συμπληρώνεται με ποικιλία από εκπαιδευτικά βοηθήματα από έγκριτους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, από αγγλικά μέχρι ιαπωνικά, καθώς και τίτλους για IB, κολέγια και πανεπιστήμια, καλύπτοντας κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Έτοιμη σχολική λίστα 2025

Όπως κάθε χρόνο, αρκεί να φέρει κανείς τη σχολική λίστα στα Public και αυτά αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα! Οι γονείς ξενοιάζουν από το άγχος της προετοιμασίας, καθώς μπορούν να την παραδώσουν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Public ή να την ανεβάσουν στο public.gr, για να ετοιμαστεί και να την παραλάβουν άμεσα και οργανωμένα, από τα καταστήματα Public και τα μεγάλα Public + home που προσφέρουν ακόμη περισσότερες ανέσεις, όπως άνετο πάρκινγκ.

Παράλληλα, για τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, οι έτοιμες σχολικές λίστες ανά σχολείο είναι και φέτος διαθέσιμες online, επιτρέποντας με δύο μόνο κλικ την προμήθεια όλων των απαραίτητων για τη νέα σχολική χρονιά.

Ευκολία και ευελιξία για όλους!

Πέρα από την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τα Public προσφέρουν ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής, ώστε γονείς και οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με περισσότερη άνεση και λιγότερο άγχος. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν πληρωμή μέσω Klarna σε 3 άτοκες δόσεις, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία αγορών, ενώ με το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής, κάθε αγορά επιστρέφει ένα μέρος της αξίας σε €, για εξαργύρωση σε επόμενες αγορές!

Όσον αφορά στην παραλαβή, έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025 τα Public προσφέρουν στους καταναλωτές δωρεάν μεταφορικά μέσω των περισσότερων από 150.000 θυρίδες της Box Now, για όλες τις παραγγελίες άνω των 35€, κάνοντας τις online αγορές ακόμη πιο εύκολες και προσιτές.

Τέλος, για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΟΠΕΚΑ (από 20€), η εξαργύρωση συνεχίζεται στα Public, ενώ για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ (25€), η εξαργύρωση θα είναι δυνατή από την 1η Σεπτεμβρίου, σε όλα τα καταστήματα Public.

Στα Public, η οργάνωση συναντά την άνεση και την ποικιλία. Ό,τι χρειάζονται οι γονείς και οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα μέρος, για να ξεκινήσει η σεζόν με σιγουριά, χαμόγελο και… δημιουργική διάθεση.