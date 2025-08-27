Motor Oil: EBITDA 387,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο – Πλήρης αποκατάσταση του διυλιστηρίου από τον Αύγουστο

Με τζίρο 5,265 δισ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 163 εκατ. ευρώ έκλεισε ο α’ εξάμηνο για την Motor Oil.

Ο τζίρος εμφανίζεται μειωμένος κατά 15,59%, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 11,2%. Ο μειωμένος όγκος πωλήσεων το α’ εξάμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2024 οφείλεται στο χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας (utilization rate) των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής λόγω της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας της μίας εκ των δύο μονάδων διύλισης αργού (Crude Distillation Unit-CDU) που διαθέτει, και η οποία επλήγη εξαιτίας του περιστατικού της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 17.09.2024.

Επισημαίνεται ότι, το 1ο εξάμηνο 2025, η παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου της Εταιρείας ξεπέρασε το 80% της συνολικής δυναμικότητάς του, όπως αυτή διαμορφώνεται με συνυπολογισμό της διύλισης αργού πετρελαίου και της επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων (μαζούτ, νάφθα, VGO (Vacuum Gasoil)).

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2025. Κάτι που σημαίνει ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η παραγωγή του διυλιστήριου.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν στο 71,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 77,68% την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας που διαμορφώθηκε σε 81,82% (87,24% το αντίστοιχο διάστημα του 2024).

Τα EBITDA ανήλθαν στα 387 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 39,34%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 1ο εξάμηνο 2025 σε 217,8 εκατ. έναντι 468,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της μητρικής αναμένονται ικανοποιητικά συνεκτιμώντας τις κάτωθι παραμέτρους:

a) τον υψηλό βαθμό απασχόλησης (utilisation rate) του Διυλιστηρίου της Εταιρείας δεδομένου ότι η μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου (Crude Distillation Unit – CDU) που επλήγη από το περιστατικό της φωτιάς της 17 ης Σεπτεμβρίου 2024 τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2025

β) τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή των διυλισμένων προϊόντων επί των πωλήσεων της εταιρείας καθώς μέρος της εμπορικής δραστηριότητας θα υποκατασταθεί με βιομηχανική δραστηριότητα ως επακόλουθο της πλήρους λειτουργίας της CDU (βλέπε ανωτέρω)

γ) την αποδεδειγμένη, ιστορικά, ικανότητα του Διυλιστηρίου της μητρικής να επιτυγχάνει συστηματικά ικανοποιητικά περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου.

Ανάλογη είναι η εικόνα για την εξέλιξη των EBITDA σε επίπεδο Ομίλου για το 2ο εξάμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι, σε όρους λειτουργικών αποτελεσμάτων, η συνολική συνδρομή των θυγατρικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL), της MORE η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της LPC η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών και του Ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ (η εξαγορά του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2025) που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο μισό της χρήσης.