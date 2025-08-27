sky-express:-Κανονικά-θα-πραγματοποιηθούν-οι-πτήσεις-της-Πέμπτης

Η SKY express σε ανακοίνωσή της ενημερώνει τους επιβάτες ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Ειδικότερα η SKY express σε ανακοίνωσή της ενημερώνει τους επιβάτες ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, κατόπιν της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών, σύμφωνα με την οποία η προαναγγελθείσα τετράωρη στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δεν θα πραγματοποιηθεί.