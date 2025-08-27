wall-street:-Σε-θετική-τροχιά-πριν-τα-κρίσιμα-αποτελέσματα-της-nvidia

Το κλίμα στη Wall Street βελτιώθηκε στη συνεδρίαση της Τετάρτης (27/8), με τους επενδυτές να περιμένουν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της Nvidia, προκειμένου να εκτιμήσουν τη δυναμική του κρίσιμου κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,32% στις 45.565 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε αύξηση 0,24% φτάνοντας σε νέο ρεκόρ στις 6.481 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,21% στις 21.590 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων διατήρησαν τα κέρδη τους, οδηγώντας τις βραχυπρόθεσμες λήξεις στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, παρά τη μέτρια ζήτηση στη δημοπρασία πενταετών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,24%.

Ωστόσο, όπως και χθες (26/8), τα μακροπρόθεσμα ομόλογα κινήθηκαν αντίθετα, αντανακλώντας τη νευρικότητα της αγοράς για τον πληθωρισμό, την εξέλιξη των κρατικών δαπανών και την έντονη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed, με επίκεντρο πλέον τη Λίζα Κουκ. Η απόδοση του 3ετούς ανέβηκε περαιτέρω στο 4,917%, ενώ η διαφορά ανάμεσα στα 5ετή και 30ετή ομόλογα άνοιξε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Αναλυτές τόνισαν πως οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να αυξηθούν, αν ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει την Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις μετοχές, η προσοχή των επενδυτών στράφηκε κυρίως στα αποτελέσματα της Nvidia, αφού με κεφαλαιοποίηση 4,4 τρισ. δολαρίων και συμμετοχή 8,1% στον S&P 500, η εταιρεία ασκεί σημαντική επιρροή στην αγορά και στις τάσεις των επόμενων ημερών, ακόμη και πέραν του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

«Είναι δύσκολο να πεις ότι υπάρχει πιο σημαντική μετοχή στον κόσμο», σχολίασε ο Τζέι Γουντς της Freedom Capital Markets, ενώ ο Τομ Εσάι της Sevens Report επισήμανε ότι μια αρνητική έκπληξη από την Nvidia μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αστάθεια, ενώ μια θετική θα μπορούσε να οδηγήσει τους δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η Piper Sandler σημείωσε ότι η σημασία των αποτελεσμάτων της Nvidia συγκρίνεται μόνο με την επίδραση της συνεδρίασης της Federal Reserve στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η μετοχή της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 2 τρισ. δολάρια από τον Απρίλιο, υποστηριζόμενη από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά παράλληλα οι ανησυχίες για τις αποδόσεις του ΑΙ και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας δημιουργούν αβεβαιότητες που οι επενδυτές ελπίζουν να εκτονωθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nvidia έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των αναλυτών στα 11 από τα 12 τελευταία τρίμηνα, όμως η μετοχή της παρουσίασε υποτονική πορεία σε τέσσερα από αυτά.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της T. Rowe Price, Τόνι Γουάνγκ, δήλωσε ότι αναμένει κυρίως στοιχεία σχετικά με τον οδικό χάρτη των προϊόντων, εστιάζοντας στον νέο επεξεργαστή Rubin που συνδυάζει CPU και GPU, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα AI, κάτι που άλλες εταιρείες έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν χωρίς επιτυχία.

Η μετοχή της Nvidia κινήθηκε σταθερά σήμερα (27/8), με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής. Οι επιδόσεις στον τεχνολογικό κλάδο ήταν γενικά αδύναμες, με την Palantir να σημειώνει σημαντικές απώλειες.

Η μετοχή της J.M. Smucker βρέθηκε υπό πίεση λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων, όπως και της Williams Sonoma που επηρεάστηκε από τις απειλές Τραμπ για δασμούς στα εισαγόμενα έπιπλα, προκαλώντας αναταράξεις στον κλάδο.

Επίσης, η Paramount Skydance συνέχισε την πτωτική της πορεία για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, με απώλειες άνω του 6% σήμερα.

Αντίθετα, κέρδη σημείωσαν οι MongoDB, Kohl’s και nCino, με φόντο τα θετικά τρίμηνα αποτελέσματα τους, ενώ η Elanco Animal Health ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση της ένταξής της στον δείκτη S&P Midcap 400 από τις 2 Σεπτεμβρίου.

Σημαντική ώθηση έλαβε και η American Eagle, μετά τη συνεργασία της με το brand Tru Kolors του σταρ του NFL Τράβις Κέλσι, που είναι επίσης γνωστός για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ.

Τέλος, η Cracker Barrel κέρδισε τη στήριξη των επενδυτών μετά την απόφαση να ακυρώσει την αμφιλεγόμενη αλλαγή λογότυπου που είχε ανακοινώσει.

Ανοδικά πετρέλαιο και χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 1,1% στα 67,96 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 1,3% στα 64,07 δολάρια/βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,4% στα 3.447 δολάρια ανά ουγγιά.