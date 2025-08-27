zita-kat:-Τα-έργα-σε-εξέλιξη-και-η-άνοδος-μεγεθών-το-2024

Αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρής κερδοφορίας εμφάνισε τη χρήση του 2024 η εργοληπτική εταιρεία με πτυχίο 6ης τάξης, ΖΙΤΑ ΚΑΤ, η οποία συνεχίζει να χτίζει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τεχνικών έργων, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων, συμπλέοντας στο γενικότερο ανοδικό κύμα της κατασκευαστικής αγοράς.

Αν και στις οικονομικές καταστάσεις για την περασμένη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το υφιστάμενο ανεκτέλεστο έργων, η εταιρεία –που ιδρύθηκε το 2002 υλοποιεί σημαντικά συμβόλαια, όπως τον ποδηλατόδρομο στην Aθηναϊκή Ριβιέρα, (μήκους 12 χλμ., από την Εσπλανάδα της Καλλιθέας έως και τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης), την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής στο Βοτανικό, γύρω από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αθλητικές εγκαταστάσεις σε Πειραιά και Καλλιθέα αλλά και έργα υποδομής σε Σαλαμίνα, Αχαρνές Σπέτσες, Κεφαλλονιά κ.α.

Για το 2024, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 36% στα 31,522 εκατ. ευρώ από 23,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σχεδόν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Ακολούθως τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων της περασμένης χρονιάς ήταν 934 χιλ. ευρώ από 625 χιλ. ευρώ, που μεταφράζεται σε αύξηση κατά 49%.

Τέλος τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 723,6 εκατ. ευρώ από 487 χιλ. ευρώ, με τη διοίκηση της εταιρείας (σ.σ. βασικοί μέτοχοι η οικογένεια Ζαφειρόπουλου) να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για την παρελθούσα χρήση. Η εταιρεία τερμάτισε δε τη χρήση του 2024 με αύξηση καθαρής θέσης στα 40,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το 2023.

Σημειώνεται τέλος ότι στο τέλος του 2024 η εταιρεία απασχολούσε 164 άτομα ως μόνιμα στελέχη έναντι 89 στο τέλος του 2023.