Άνοδος στον Ελληνικό Τουρισμό: Ρεκόρ σε Αφίξεις, Εισπράξεις και Βραχυχρόνια Μίσθωση το 2025!

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο το 2025, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να εκτοξεύονται, τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αγγίζουν νέα υψηλά και τη βραχυχρόνια μίσθωση να καταγράφει ιστορικά επίπεδα διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με το τελευταίο Στατιστικό Δελτίο του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ , η Ελλάδα παραμένει μαγνήτης για εκατομμύρια επισκέπτες, ενισχύοντας την οικονομία σε μια εποχή αβεβαιότητας. Αλλά πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα κρύβονται προκλήσεις, όπως η μείωση σε ορισμένους προορισμούς και η κυριαρχία των ξένων τουριστών.

Αεροπορικές αφίξεις: +5,3% και νέα ρεκόρ στα νησιά

Η τουριστική σεζόν του 2025 ξεκίνησε με φόρα, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να φτάνουν τα 15,2 εκατομμύρια από Ιανουάριο έως Ιούλιο – αύξηση 769.000 επισκεπτών (+5,3%) σε σχέση με το 2024. Ο Ιούλιος, μήνας αιχμής, κατέγραψε 4,9 εκατομμύρια αφίξεις, +212.000 (+4,6%) από πέρυσι.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ηγούνται της ανόδου: Η πρωτεύουσα είδε 4,9 εκατομμύρια αφίξεις (+427.000, +9,5%), ενώ η συμπρωτεύουσα 1,5 εκατομμύρια (+129.000, +9,3%). Στα νησιά, η Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) ξεχωρίζει με 3 εκατομμύρια αφίξεις (+121.000, +4,2%), ακολουθούμενη από τα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κως, Κάρπαθος) με 2,4 εκατομμύρια (+33.000, +1,4%) και τα Ιόνια Νησιά με 2,2 εκατομμύρια (+92.000, +4,5%). Ωστόσο, οι Κυκλάδες (Μύκονος, Σαντορίνη) είδαν πτώση (-51.000, -7,4%), πιθανώς λόγω κορεσμού ή υψηλών τιμών.

Οι αφίξεις εσωτερικού ακολουθούν παρόμοια τροχιά, με 5,5 εκατομμύρια (+107.000, +2,0%). Η Κρήτη πρωταγωνιστεί ξανά (+80.000, +11,0%), ενώ οι Κυκλάδες πέφτουν (-88.000, -14,4%).

Γράφημα 1: Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις ανά Μήνα (2024 vs 2025)

(Περιγραφή: Σε γραμμικό γράφημα, η μπλε γραμμή δείχνει τις αφίξεις του 2024 και η πράσινη του 2025. Από Ιανουάριο έως Ιούλιο, η πράσινη γραμμή είναι σταθερά υψηλότερη, με κορύφωση τον Ιούλιο στα 4,9 εκατ. vs 4,6 εκατ. - ΥΠΑ & ΔΑΑ, επεξεργασία INSETE.)

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο: Εισπράξεις +11% παρά μικρή αύξηση αφίξεων

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο λάμπει: Από Ιανουάριο έως Ιούνιο, οι αφίξεις έφτασαν τα 11,7 εκατομμύρια (+0,6%), αλλά οι εισπράξεις εκτινάχθηκαν στα 7,7 δισ. ευρώ (+11,0%). Αυτό δείχνει υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, χάρη σε premium τουρισμό και κρουαζιέρες.

Οι εισπράξεις από ΕΕ-27 αυξήθηκαν +8,5% (4,1 δισ. ευρώ), με Γερμανία (+13,5%, 1,4 δισ.) και Ιταλία (+9,0%) να πρωτοστατούν. Οι ΗΠΑ “εκτοξεύονται” (+29,4%, 704 εκατ. ευρώ), ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο +7,3% (1,1 δισ.). Οι αφίξεις από ΗΠΑ +20,0% (694.000), από ΗΒ +11,0% (1,5 εκατ.).

Γράφημα 2: Ταξιδιωτικές Εισπράξεις από Κύριες Χώρες (Ιαν-Ιούν 2024 vs 2025)

(Περιγραφή: Σε στηλοδιάγραμμα, μπάρες δείχνουν εισπράξεις ανά χώρα. Η Γερμανία κυριαρχεί με 1,4 δισ. (πράσινη μπάρα 2025 vs μπλε 2024), ακολουθεί ΗΒ με 1,1 δισ. Αύξηση εμφανής σε όλες, με ΗΠΑ να ξεχωρίζει. - ΤτΕ, επεξεργασία INSETE.)

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Ρεκόρ σε καταλύματα και κλίνες

Η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb κ.λπ.) σπάει ρεκόρ: Τον Ιούλιο, 246.000 καταλύματα (+14.000, +6,0% από 2024), με κλίνες 1,1 εκατομμύρια (+57.000, +5,6%). Από Ιανουάριο, τα καταλύματα αυξήθηκαν κατά 23.000-14.000 μηνιαίως, φτάνοντας ιστορικά υψηλά.

Οι κλίνες ξεπέρασαν το 1 εκατ. νωρίτερα (Απρίλιος 2025 vs Ιούλιος 2024). Πληρότητα σταθερή: 51% Ιούλιος (ίδιο με 2024), με αύξηση Ιαν-Φεβ (+2-5 π.μ.), πτώση Μάιος (-2 π.μ.). Μέση διάρκεια παραμονής: 4,1 ημέρες Ιούλιος (σταθερή), με μειώσεις Α’ τρίμηνο (-3-11%) και ανακάμψεις Β’ (+0-6%).

Οι ξένοι κυριαρχούν: 91% Ιούλιος (vs 9% Έλληνες), ρεκόρ 92% Μάιος-Ιούνιος. Αυτό δείχνει διεθνή ζήτηση, αλλά πιέζει ντόπιους.

Προκλήσεις και Προοπτικές: Βιώσιμη Ανάπτυξη;

Παρά τα ρεκόρ, προκλήσεις υπάρχουν: Πτώση σε Κυκλάδες και Κάρπαθο, πιθανώς από υπερτουρισμό. Οι εισπράξεις αυξάνονται γρηγορότερα από αφίξεις (+11% vs +0,6%), δείχνοντας ποιοτικό τουρισμό. Ωστόσο, η εξάρτηση από ξένους (92% βραχυχρόνια) και αύξηση καταλυμάτων (+8-12%) εγείρει ερωτήματα για στέγαση και περιβάλλον.

Ειδικοί του INSETE προειδοποιούν: “Η αύξηση είναι ενθαρρυντική, αλλά χρειάζεται βιώσιμη διαχείριση”. Με Αύγουστο-Σεπτέμβριο μπροστά, το 2025 μπορεί να σπάσει το ρεκόρ 35,9 εκατ. αφίξεων 2024.

Ο τουρισμός παραμένει “χρυσή φλέβα” για Ελλάδα, αλλά η ισορροπία είναι κλειδί.