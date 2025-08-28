Αγγελούδης:-«Ναι»-για-ένα-μεγάλο-Μητροπολιτικό-πάρκο-με-μια-σύγχρονη-ΔΕΘ-στην-καρδιά-της-Θεσσαλονίκης

Την ικανοποίησή του για την αποδοχή της πρότασης δημιουργίας ενός εκτεταμένου Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, χαιρετίζοντας τη σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε πως από την πρώτη στιγμή ο στόχος της δημοτικής αρχής ήταν σαφής: η διαμόρφωση ενός νέου, εμβληματικού χώρου πρασίνου και κοινής ωφέλειας στο κέντρο της πόλης, που θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως κόμβος καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και διεθνούς εξωστρέφειας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την αποδοχή της πρότασής μας σχετικά με τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου που ενισχύει καταλυτικά το πράσινο απόθεμα στην καρδιά της πόλης, για την ανέγερση ενός σύγχρονου Εκθεσιακού κέντρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού με το μικρότερο δυνατό κτιριακό αποτύπωμα και για τη λειτουργία ενός Συνεδριακού κέντρου που θα συμβάλει στην ανέλιξη της πόλης ως προορισμού συνεδριακού Τουρισμού.

Η διεκδίκησή μας από την πρώτη στιγμή αφορούσε στη δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης με τη συγκρότηση ενός δυναμικού κόμβου επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας που θα σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της ΔΕΘ. Ισχυρή ΔΕΘ σημαίνει ισχυρή, παραγωγική και ανταγωνιστική Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν στο παρόν και στο μέλλον της Θεσσαλονίκης, είχα την ευκαιρία να ζητήσω:

Την ανάγκη τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων στην υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής.

Τη χρηματοδότηση ενός Ειδικού Τουριστικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη και στην ανάγκη περίληψης υπερατλαντικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Την προώθηση της Μητροπολιτικότητας, με σαφείς αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους, με ενιαία και όχι αποσπασματική λειτουργία, ώστε να διορθωθούν οι αρρυθμίες που προέκυψαν με την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού.

Τη στήριξη της Κυβέρνησης για τη διεκδίκηση των Ευρωπαϊκών Αγώνων του 2031 και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί με συνέπεια, σχέδιο και αποφασιστικότητα, ώστε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια πόλη φιλική, ανθρώπινη, λειτουργική, προσβάσιμη και ασφαλή.

Μια πόλη που δικαιούμαστε».