Αττικές-Εκδόσεις:-Εγκρίθηκε-η-διανομή-μερίσματος-0,01-ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευσης της «Αττικές Εκδόσεις», η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη (27/8/2025) στα γραφεία της εταιρείας.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση έδωσε την έγκρισή της για την οικονομική χρήση του 2024 και ως εκ τούτου απαλλάχθηκε το διοικητικό συμβούλιο, όπως και στις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Σας γνωστοποιούμε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27.08.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.603.813 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό εκπροσώπησης 82,38% (αυξημένη απαρτία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2024, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ΄άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2024 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ. Η εν λόγω έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την ανωτέρω εταιρική χρήση και έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (https://www.atticamedia.gr) της Εταιρείας .

3. Υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.

4. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάχθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024.

5. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αποφάσισε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 153.000,00€, ήτοι ανά μετοχή 0,01€.

6. Mετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξελέγη με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», με έδρα την Αθήνα, λεωφόρος Κατεχάκη 58 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-127) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

7. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (με συμβουλευτική ψήφο), η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024- 31.12.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ως άνω επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας α) η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2024, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2025 και β) η μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2024, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη και προ-εγκρίθηκε η μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2025.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η συνέχιση από την Εταιρεία των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών καθώς και συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών της εταιρειών.

10. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

11. Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Μαρούσι, 27/08/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»