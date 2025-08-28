ΒΕΘ:-Υπόμνημα-στο-πρωθυπουργό-με-προτάσεις-για-νέα-αναπτυξιακή-στρατηγική

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη θεμελίωσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος παρέδωσε υπόμνημα, ενόψει της 89ης ΔΕΘ, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους παραγωγικούς φορείς, που είναι σε εξέλιξη.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων για τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, τη στήριξη της μεταποίησης και του μικρομεσαίου επιχειρείν, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων, τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, αλλά και τη μείωση της φορολόγησης.

«Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους είδαμε το διεθνές περιβάλλον να επιδεινώνεται, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις να συνεχίζονται και την ευρωπαϊκή οικονομία να παραμένει στάσιμη. Σε αυτό το τοπίο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει αντοχές, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη. Ωστόσο οι δυσκολίες δεν λείπουν. Αρνητική επίδραση στην επιχειρηματικότητα ασκούν παράγοντες, όπως είναι οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι ελλείψεις και η άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών, η επίμονη ακρίβεια που δοκιμάζει την αγορά και τους καταναλωτές, αλλά και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Οι προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας παραμένουν πολλές και δύσκολες», αναφέρεται στο υπόμνημα του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «ο μόνος δρόμος για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με ενίσχυση των εισοδημάτων, περνά μέσα από τη σταθερή βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, που αποτελούν τη μερίδα του λέοντος του συνόλου των επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με το ΒΕΘ «απαιτούνται κίνητρα αποκέντρωσης που θα συνδέονται με την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια, ώστε να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής. Η προσπάθεια αυτή οφείλει να στηριχθεί στους ακόλουθους στρατηγικούς πυλώνες: ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, κινητοποίηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργία προγραμμάτων επιδότησης ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων».

Φορολογία – Ρευστότητα

Αναφορικά με τη φορολογία το ΒΕΘ, μεταξύ άλλων προτείνει: άμεση κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με σχετική κοινοτική οδηγία (2020/285), από τα 10.000 ευρώ που είναι σήμερα, πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, στα 12.000 ευρώ, εξορθολογισμό των φορολογικών προστίμων και των προσαυξήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, απλοποίηση της φορολογικής ψηφιακής γραφειοκρατίας που συνεπάγεται διαρκώς ανανέωση εξοπλισμού, λογισμικών, πρόσθετο διοικητικό βάρος και συνδρομητικές υπηρεσίες, επανεξέταση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και ενέργεια στο 6% και παράλληλη μείωση του υψηλού ΦΠΑ από το 24% σε 15%, απαλλαγή των βιοτεχνικών κτηρίων από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.

Για τη διασφάλιση ρευστότητας το ΒΕΘ προτείνει την καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού -στο ύψος του 20% του κύκλου εργασιών- για επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας, την ολιστική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προτάσσοντας την ανάγκη εφαρμογής μιας βιώσιμης ρύθμισης οφειλών 120 δόσεων, όπου θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ), με διαγραφή των προστίμων και λοιπών προσαυξήσεων καθώς και απομείωση της βασικής οφειλής για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας, μείωση τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking κ.α ).

Ενέργεια

Σε ό,τι αφορά το αυξημένο κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών κάθε επιχείρησης το ΒΕΘ προτείνει: αλλαγή του μοντέλου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μην αποζημιώνονται όλοι οι παραγωγοί βάσει του ακριβότερου προμηθευτή – πρακτική που δημιουργεί υπερκέρδη, ενίσχυση και αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση Σταθμών Μονάδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημιουργία κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και τα υπερκέρδη, που σήμερα δημιουργούνται – λόγω της ολιγοπωλιακής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο χρηματιστήριο ενέργειας – να αποτελέσουν παρελθόν, μείωση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, λόγω του υψηλού κόστους και των κινδύνων στον εφοδιασμό, με παράλληλη ενίσχυση άλλων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση.

Ελλείψεις προσωπικού

Θέμα υψηλής σημασίας για το ΒΕΘ, είναι η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει, όπως σημειώνει «η θεσμική συμμετοχή των επιμελητηρίων στην κατάρτιση, ενώ κρίσιμης σημασίας είναι η επιδότηση της πρακτικής άσκησης, με στόχο τη μόνιμη απασχόληση. Μόνο με τη διασύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής θα απαντηθούν οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και θα στηριχτεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται η αξιοποίηση των Επιμελητηρίων, για την επιμόρφωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους εργαζόμενους καθώς και η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχολών από τα επιμελητήρια, και δη από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, που έχουν στους κόλπους μια σειρά τεχνικών επαγγελμάτων» επισημαίνεται στο υπόμνημα.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπογραμμίζεται η ανάγκη ελέγχων στην αγορά, με έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή των προϊόντων, σε ευρύ φάσμα κατηγοριών και σε όλα τα βασικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η ψηφιακών τεχνολογιών, για τον έλεγχο και την καταπολέμηση κερδοσκοπικών πρακτικών που λειτουργούν σε βάρος του καταναλωτή και της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα έργα υποδομής για την πόλη, με την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ανάπλαση της ΔΕΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να επισημαίνεται. Παράλληλα γίνεται αναφορά στη σημασία ολοκλήρωσης της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά και της περιφερειακής οδού Fly Over, εντός των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και της ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα της Θεσσαλονίκης, σύνδεσης του ΟΛΘ τόσο με την ΠΑΘΕ, όσο και με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο με τον 6ο προβλήτα.