Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Ορκίσθηκε η Στέλλα Αραμπατζή

Με ένα μπουκέτο λουλούδια στο έδρανό του και ενός λεπτού σιγή σήμερα το πρωί, η Ολομέλεια τίμησε τη μνήμη του πρώην γενικού γραμματέα της ΝΔ, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου που έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι «ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό. Τιμώντας την μνήμη του, παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή».

Ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης από την δική του πλευρά μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο».

Η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα αναφέρθηκε στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου λέγοντας ότι «ο ξαφνικός χαμός του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο σε όλους εμάς, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του. Ο Απόστολος υπηρέτησε τη Βουλή, την παράταξή μας και τον τόπο με σεμνότητα και αφοσίωση. Υπήρξε άνθρωπος της ευθύνης και της προσφοράς. Με την πραότητά του και την αίσθηση καθήκοντος στήριξε συναδέλφους, υπηρέτησε τον θεσμό και τίμησε τον ρόλο που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Ημαθίας. Στην οικογένειά του, στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης μετέφερε εκ μέρους της ΚΟ του ομάδας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στην ΚΟ της ΝΔ λέγοντας ότι «ήταν πάντοτε ένας συνάδελφος αξιοπρεπής, πολύ συναδελφικός, πολύ ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει η παρουσία του από αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο».

Αναφορές στον Απόστολο Βεσυρόπουλο έκαναν και οι υπόλοιποι αγορητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης εκ μέρους των κοινοβουλευτικών τους ομάδων κατά την έναρξη των τοποθετήσεών τους επί του νομοσχεδίου.

Ορκωμοσία Στέλλας Αραμπατζή

Αμέσως μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας της ΝΔ Στεργιανής (Στέλλας) Αραμπατζή που κατέλαβε την κενή θέση του εκλιπόντος.

Η κ. Στεργιανή Αραμπατζή είναι υποψήφια δρ. ιατρός-βιοπαθολόγος. Γεννήθηκε και διαμένει στη Νάουσα όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης ιατρός – μικροβιολογόλογος. Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και πληθώρα δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. Μιλάει άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Από το 2014 μετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Νάουσας, ενώ διετέλεσε και αντιδήμαρχος.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Θ. Παφίλη

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης από την έδρα ευχήθηκε εκ μέρος του Σώματος περαστικά στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη που όπως είπε «πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι ο αγαπητός Θανάσης γρήγορα κοντά μας».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.