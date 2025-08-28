ΕΣΕΕ:-Οι-13-προτάσεις-προς-την-κυβέρνηση-ενόψει-ΔΕΘ

Τις προτάσεις της Ομοσπονδίας προς την κυβέρνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης.

Τις προτάσεις της Ομοσπονδίας προς την κυβέρνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως υπογράμμισε, η ΕΣΕΕ κατέθεσε 13 κοστολογημένες προτάσεις, αποτέλεσμα τριών μηνών δουλειάς του επιστημονικού επιτελείου της, που καλύπτουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα της επιχειρηματικότητας – από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων.

Τα βασικά σημεία των προτάσεων

– Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς – όπως εξήγησε – πλέον το κράτος έχει πλήρη εικόνα των πραγματικών εσόδων κάθε επιχείρησης μέσω των ψηφιακών εργαλείων (myDATA).

– Περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών και δυνατότητα χορήγησης bonus χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

– Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 72 έως 120 δόσεις, με χαμηλό επιτόκιο και απλή διαδικασία.

– Επιστροφή της αρμοδιότητας καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και την προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας.

– Δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, τόσο μέσω των τραπεζών όσο και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

– Μείωση της γραφειοκρατίας με στοχευμένες παρεμβάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

– Ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες.

Ο κ. Καφούνης τόνισε ότι οι προτάσεις δεν αποτελούν «ευχές» αλλά είναι τεκμηριωμένες με το αντίστοιχο κόστος, ώστε να μην μπορεί να κατηγορηθεί ο εμπορικός κόσμος ότι ζητά «λεφτόδεντρα». «Σε αρκετές περιπτώσεις», όπως είπε, «τα μέτρα που προτείνουμε θα έχουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αφού θα αυξήσουν την κατανάλωση και τα έσοδα του κράτους».

Ανησυχητική εικόνα από την αγορά

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τα πρώτα στοιχεία από την πανελλαδική έρευνα της ΕΣΕΕ για τις θερινές εκπτώσεις δείχνουν χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. «Η οικονομία δείχνει σημάδια σταθερότητας και ανάπτυξης, όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μειωμένη κατανάλωση», σημείωσε.

Η ΕΣΕΕ αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν, όπως είπε, «τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας».