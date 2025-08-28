Η-Ευρώπη-να-δείξει-πυγμή-αλλιώς-θα-γίνει-σαν-«κυνηγημένο-ζώο»,-προειδοποιεί-ο-αρχηγός-του-γαλλικού-στρατού

Οι διχασμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης αρνούνται να αναγνωρίσουν τον βαθμό στον οποίο η βία διαμορφώνει την παγκόσμια πολιτική και πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιβάλουν τη συνδυασμένη δύναμή τους ως σκληρή ισχύ, προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων Τιερί Μπουρκάρ.

«Μια αποδυναμωμένη Ευρώπη μπορεί να βρεθεί αύριο στη θέση του κυνηγημένου ζώου, μετά από δύο αιώνες κατά τους οποίους η Δύση έθετε τον τόνο», προειδοποίησε σε υψηλούς τόνους ο στρατηγός που μίλησε στο Politico και στη γαλλική εφημερίδα Libération.

«Δεν πρόκειται μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά για το γεγονός ότι τώρα επικρατεί η δυναμική της σκληρής ισχύος», συμπλήρωσε.

Ο Μπουρκάρ αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος Αυγούστου και θα αντικατασταθεί από τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Φαμπιέν Μαντόν. Ήταν επικεφαλής των γαλλικών δυνάμεων από το 2021.

Όπως προειδοποίησε, οι κατακερματισμένες χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να προχωρήσουν σε στενότερη συνεργασία ως στρατηγική δύναμη για να αντισταθμίσουν τις «σφαίρες επιρροής» που δημιουργούν η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ.

«Από τη μία πλευρά, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρές. Από την άλλη, υπάρχει μια μορφή άρνησης από τις κυβερνήσεις και τους πληθυσμούς απέναντι στο επίπεδο βίας που επικρατεί στον κόσμο σήμερα», διευκρίνισε.

Η ρεαλιστική όσο και σκληρή εκτίμηση του Γάλλου στρατηγού αντανακλά τον αυξανόμενο αριθμό προειδοποιήσεων σχετικά με την αδυναμία της Ευρώπης, επισημαίνει το Politico.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να προσποιείται ότι μπορεί να ασκήσει παγκόσμια επιρροή μόνο ως οικονομική δύναμη και καταναλωτική αγορά. Επέμεινε ότι η Ένωση «ξύπνησε πολύ βίαια» από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρέπει να σκεφτεί με πολύ πιο στρατηγικούς όρους τις δαπάνες για την ασφάλεια και την άμυνα.

Ο Μπουρκάρ περιέγραψε έναν κόσμο που καθορίζεται από τέσσερις πολιτικούς παράγοντες: τη χρήση βίας για την επίλυση συγκρούσεων, την πίεση από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν να αμφισβητήσουν τη Δύση, τη δύναμη του πολέμου της πληροφορίας και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

«Περισσότερο από τα ρωσικά άρματα μάχης, η καθιέρωση μιας εναλλακτικής τάξης χωρίς δυτικές επιρροές απειλεί τους Ευρωπαίους. Αν η Ρωσία μπορεί να διαλύσει την Ευρώπη χωρίς ένοπλη επίθεση, αυτή είναι η οδός που θα επιλέξει», δήλωσε ο στρατηγός.

Στρατηγική αλληλεγγύη στην ΕΕ

Πρόσθεσε ότι «στον κόσμο του αύριο, η στρατηγική αλληλεγγύη που ενώνει τις ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να είναι πολύ, πολύ ισχυρή. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνη της σημαντικός παίκτης. Δεν πρόκειται για οικοδομήσουμε κάτι ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και ενάντια στη Ρωσία, αλλά μάλλον για την επίτευξη της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για να έχουμε επιρροή και να αποφύγουμε να πουληθούμε με το κομμάτι».

Αλλά πάντως επισημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ένας μέσος όρος γιατί «η δυσκολία με την ευρωπαϊκή άμυνα είναι να συμπεριλάβει τα στρατηγικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών στο σύνολό τους. Οι Εσθονοί δεν έχουν το ίδιο στρατηγικό όραμα με τους Πορτογάλους».