Καραγκούνης-για-το-13ωρο-στο-νέο-εργασιακό-νομοσχέδιo:-40%-πάνω-η-αμοιβή-για-κάθε-ώρα-νόμιμης-υπερωρίας

Για τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει στο εργασιακό πλαίσιο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, μίλησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, επισημαίνοντας πως περιλαμβάνει 87 διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων αλλά και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

Αρκετή συζήτηση έχει προκαλέσει η ρύθμιση που επιτρέπει την υπερωριακή απασχόληση έως 4 ώρες ημερησίως (αντί για 3 που ίσχυε), με ανώτατο όριο 150 ώρες τον χρόνο. Αυτό μεταφράζεται σε 37,5 ημέρες ετησίως όπου ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί έως και 13 ώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, η αμοιβή για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας θα είναι προσαυξημένη κατά 40%. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, δικαίωμα άρνησης του εργαζομένου για υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο απόλυσης και ψηφιακή κάρτα εργασίας για την καταγραφή της πραγματικής απασχόλησης και τον έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί σημαντικά: από 50.000 το 2019 σε περίπου 90.000 σήμερα, ενώ οι δηλωθείσες υπερωρίες έχουν ξεπεράσει τα 2,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Προσλήψεις με ένα κλικ

Το νομοσχέδιο εισάγει fast track διαδικασίες προσλήψεων μέσω εφαρμογής στο κινητό. Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, οι εργοδότες θα μπορούν να αποστέλλουν ψηφιακά τους βασικούς όρους σύμβασης στον εργαζόμενο, ο οποίος θα αποδέχεται με ένα «κλικ». Η αναγγελία θα καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ

Έμφαση δίνεται και στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, καθώς, όπως επισημάνθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ψηφιοποίησης με πάνω από 53 εκατ. σελίδες παλαιών φακέλων, ώστε να δημιουργηθεί ενιαίο ασφαλιστικό ιστορικό για κάθε πολίτη. Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα ενσήμων και εισφορών μέσω κινητού ή υπολογιστή, ενώ έχει ήδη μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Ο υφυπουργός επισήμανε ακόμα πως μετά από σχεδόν 30 χρόνια, επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι παρατηρήσεις τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας θα καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου

Ακόμη, ο κ. Καραγκούνης μίλησε για άλλες διατάξεις που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, που επεκτείνεται και σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ η μείωση αποδοχών λόγω μετακύλισης υπερωριών στον μισθό θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή.

