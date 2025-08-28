Μαρινάκης:-Όλοι-συμφωνούμε-να-δοθεί-13ος-μισθός,-αλλά-αν-τον-δώσουμε-δεν-θα-έχουμε-περιθώριο-για-τίποτα-άλλο

«Όλοι μας συμφωνούμε ότι καλό θα ήταν να δοθεί και ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη», ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα δημοσιονομικά περιθώρια της ελληνικής οικονομίας ενόψει ΔΕΘ.

«Εδώ η συζήτηση γίνεται με δεδομένο ότι έχουμε συγκεκριμένα λεφτά να δώσουμε. Πρώτον γιατί αυτά είναι τα έσοδα του κράτους – έχουμε πει ότι είναι 1,5 δισ. – και δεύτερον γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών, πάνω από τις οποίες απαγορεύεται κράτος-μέλος της ΕΕ να ξεφύγει», ανέφερε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις του για το πού θα πρέπει να δοθούν τα λεφτά.

«Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει πως ένα από αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι ο 13ος μισθός. Εμείς λέμε ότι αν δώσουμε τον 13ο μισθό – που κανείς δεν είναι αντίθετος επί της αρχής – δεν θα έχουμε περιθώριο να δώσουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν θα πάρει τίποτα ένας ελεύθερος επαγγελματίας που χρειάζεται στήριξη, μια μικρομεσαία επιχείρηση, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Άρα αυτός που προτείνει να δοθεί ο 13ος μισθός, επειδή είναι το 1,4 δισ. από το 1,5, πρακτικά λέει έμμεσα να μην δοθεί κάτι άλλο».

«Έρχεται λοιπόν ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και λέει πως δεν είναι 1,4 δισ., αλλά περίπου 750 εκατ. Κι αυτό δεν το λέει κάποιος περαστικός, το λέει ο κ. Ανδρουλάκης που είναι ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

«Επικοινωνήσαμε και με το ΓΛΚ και το ΥΠΟΙΚ. Να πούμε κατ’ αρχάς ότι το δημοσιονομικό κόστος και για τους δυο μισθούς είναι 2,7 δισ. με βάση τα στοιχεία του 2024. Η μεθοδολογία που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να υπολογίζουν το μεικτό μισθολογικό κόστος και όχι το καθαρό, όπως ισχυρίζεται ο κ. Ανδρουλάκης, δεν έχει βγει από απόφαση της Κυβέρνησης, αλλά ισχύει από το 2016 και συνεχίζει να ισχύει και με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο».

«Άρα αν επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δοθεί 13ος μισθός, ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει τίποτα κανείς άλλος πλην δημοσίων υπαλλήλων ή υπάρχουν από κάπου λεφτά. Αν έχει άλλη εικόνα, παρακαλούμε να αμφισβητήσει τα επίσημα στοιχεία της Ευρώπης και να μας πει από πού τα έχει βρει. Μπορούμε να την κάνουμε αυτήν τη συζήτηση, γιατί έχουμε έσοδα χωρίς να έχουμε αυξήσει τους φόρους. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 10 μέρες να μας πει αν έχουμε αυξήσει έστω έναν φόρο και επικρατεί ακόμα αφωνία».

