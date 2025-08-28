Μεγάλη-επένδυση-του-ομίλου-ion-στο-Ελληνικό,-αποκτά-το-2%-της-lamda

Η LAMDA Development S.A. ενημερώνει ότι στις 28 Αυγούστου, αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA ανέρχεται σε €450εκ. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εως το 2030.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η νέα πόλη μέσα στην πόλη, μέσω της συνεργασίας της LAMDA και του ομίλου ΙΟΝ – ο οποίος κατέχει ηγετική θέση διεθνώς – λαμβάνει επάξια τη θέση της στη διεθνή σκηνή των μεγάλων τεχνολογικών κέντρων έρευνας και καινοτομίας. Αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία, έχει σημαντικό εθνικό αποτύπωμα καθώς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμα της Ελλάδας για το μέλλον της, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η συνεργασία αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ιδιαίτερα των Δήμων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα τους, ως κέντρα επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατοικίας και εμπορίου.

Ο Andrea Pignataro ιδρυτής και CEO του Ομίλου ION δήλωσε: «Το μέγεθος, οι υποδομές και το όραμα του Ελληνικού συνάδουν με το δικό μας όραμα: να συνδυάσουμε την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο για το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης, με ρίζες στην Ελλάδα και ανοιχτό στην παγκόσμια κοινότητα. Οραματιζόμαστε αυτό το Κέντρο να λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως χώρος εργασίας και εκπαίδευσης, διατηρώντας όμως πάντα τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς, καθιστώντας την Αθήνα έναν ευρωπαϊκό φάρο τεχνολογίας και δημιουργικότητας».

Ο Οδυσσέας Αθανασίου CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Αυτή η εμβληματική συμφωνία ενισχύει την εικόνα του The Ellinikon ως προορισμού παγκόσμιου επιπέδου και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και κορυφαίους επενδυτές. Αποτελεί, επίσης, το νέο πρότυπο για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων και το υπόδειγμα για να ακούγεται το όνομα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον, με θετικό τρόπο».