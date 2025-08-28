Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, μαζί του το… μισό υπουργικό

Με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο της κυβερνητικής προετοιμασίας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

Οπως έγραψε νωρίτερα το thetimes|-.gr, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά βρίσκεται με τόση ένταση στο ραντάρ μιας κυβέρνησης, καθώς δρομολογούνται μια σειρά κρίσιμων έργων. Έχει, βεβαίως, να αντιπαλέψει την απογοήτευση πολλών πολιτών σε λαϊκές περιοχές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, αλλά και τη διείσδυση κομμάτων στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη σε περιοχές, όπου η ΝΔ διατηρούσε παραδοσιακά δυνάμεις. Ο λόγος για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που έφτασε να είναι δεύτερο κόμμα για ελάχιστες ψήφους σε δήμους της Θεσσαλονίκης, τη ΝΙΚΗ, αλλά και τη Φωνή Λογικής της Θεσσαλονικιάς Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Η αρχή έγινε στις 10:00 με τη συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, ενώ θα μετάσχουν και κάποιοι βουλευτές Επικρατείας. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θα έχει συνάντηση με πρυτάνεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου πλαισίου για την ασφάλεια και τους αιώνιους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ μετά τις 11:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνεται στο Μέγαρο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα ραντεβού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Ήδη από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκαν με δημάρχους της Βορείου Ελλάδος. Παρόντες ακόμα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής του Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Από υφυπουργούς, παρόντες ο Νίκος Ταγαράς (Περιβάλλοντος), Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ανάπτυξης), Σταύρος Καλαφάτης (Έρευνας και Καινοτομίας), Κώστας Γκιουλέκας (Μακεδονίας-Θράκης), Νίκος Ταχιάος (Υποδομών).

Τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύουν επίσης μια σειρά στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Μιχάλης Μπεκίρης που έχει την ευθύνη και του πρωθυπουργικού γραφειου στη Θεσσαλονίκη, ενώ από προχθές βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για τα κομματικά Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς.