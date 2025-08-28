Πιερρακάκης: Η Βόρεια Ελλάδα έχει δυναμικό να πρωταγωνιστήσει διεθνώς – Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν πολλά

Η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα έχουν δυναμικό να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και πρωταγωνιστεί

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, σε μία εβδομάδα στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν πολλά, ενώ τόνισε ότι η μεγάλη εικόνα είναι σαφής: «η Ελλάδα αλλάζει – το παραγωγικό μας μοντέλο αλλάζει».

Ακολουθεί η ανάρτηση του υπουργού:

«Σήμερα από τη Θεσσαλονίκη μιλήσαμε για τις αλλαγές που πάνε τη Μακεδονία – αλλά και όλη την Ελλάδα – μπροστά. Για τις μικρές, καθημερινές μεταρρυθμίσεις που αθροιζόμενες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, παράγοντας μία ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αλλαγή.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η χώρα έχει αλλάξει πορεία: