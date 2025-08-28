Πιερρακάκης:-Η-Θεσσαλονίκη-αλλάζει-και-πρωταγωνιστεί

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε το παράδειγμα της επιλογής του ΔΟΜ ως δείγμα των μεγάλων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη όχι μόνο περιφερειακά, αλλά και διεθνώς, αντανακλά η απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) να χωροθετήσει στην πόλη το διεθνές κέντρο διαχείρισης της εφοδιαστικής του αλυσίδας, που θα καλύπτει Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, όπως επισήμανε o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σήμερα στην ειδική εκδήλωση της κυβέρνησης για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε το παράδειγμα της επιλογής του ΔΟΜ ως δείγμα των μεγάλων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία διατύπωσε την εκτίμηση ότι «στην πορεία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, αλλάζει και πρωταγωνιστεί». Πρόσθεσε ότι στην πόλη συντελείται «πάρα πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή» είτε μέσα από τις σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις εταιρειών όπως η Pfizer είτε μέσα από το (υπό δημιουργία) τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς Thess INTEC είτε μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου, που στηρίζουν τις υποδομές και τις χρηματοδοτούν με αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είτε μέσω των 5 δισ. ευρώ που δίδονται στη Βόρεια Ελλάδα από το ΕΣΠΑ 2021-2027. «Ο Βορράς στην πυξίδα μας είναι η πραγματική σύγκλιση» είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης δεν προέβη σε αποκαλύψεις για τα μέτρα, αλλά τόνισε: «Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε τη χώρα. Η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και το να απελευθερώσουμε το δυναμικό της χώρας, της πόλης, του τόπου είναι ο στόχος μας, με πολλή δουλειά και λίγα λόγια (…) Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική. Δουλειά και διαρκώς μπροστά».

Αναφερόμενος γενικότερα στην ελληνική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι αν δει κάποιος την πορεία της από το 2019 ως σήμερα, θα διαπιστώσει ότι έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή, «είτε μιλάμε για το χρέος, που πέφτει χρόνο με τον χρόνο στην πιο ραγδαία αποκλιμάκωση που έχει δει κανείς είτε για το ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που δημιουργεί πλεονάσματα -κι έτσι εμείς ως κυβέρνηση, δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά- είτε μιλάμε για τα στοιχεία της ανεργίας, που έχει πέσει στο 7,9% κι έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, είτε για τα στοιχεία της ανάπτυξης, που διαμορφώνεται στο 2,3%. Πέρα από τα νούμερα όμως, υπάρχει και η ποιοτική αντανάκλαση. Διαδεχόμενος τον Κωστή Χατζηδάκη, όταν συμμετείχα στο πρώτο Eurogroup και Εcofin, μπορούσα να καταλάβω πως η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, υπό ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει αλλάξει. Το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι κάτω από το γαλλικό και το ιταλικό, λόγω της πολιτικής σταθερότητας και των κυβερνητικών αποφάσεων, με αντανάκλαση στη διεθνή ισχύ της χώρας» σημείωσε και πρόσθεσε πως παρότι ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα τα προβλήματα είναι λυμένα, ωστόσο αν δει κάποιος τη μεγάλη εικόνα θα διαπιστώσει επιπλέον ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με τις ελληνικές εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ να έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση, έστω και αν παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και με τις επενδύσεις να διαμορφώνονται στο 15,3% του ΑΕΠ, έναντι 11% το 2019.