«Πρόβα» ΔΕΘ σήμερα για τον Μητσοτάκη – Άνοδος στη Θεσσαλονίκη με το… μισό υπουργικό συμβούλιο

Συνοδευόμενος από μια σειρά υπουργών και υφυπουργών και με μια πολύ ευρεία ατζέντα θεμάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, μια εβδομάδα πριν την «αυλαία» της ΔΕΘ, προκειμένου να έχει τις καθιερωμένες επαφές με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και να μιλήσει σε εκδήλωση για τα μεγάλα έργα υποδομής που ξεδιπλώνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, ενόψει της σημερινής επίσκεψης ο κ. Μητσοτάκης είχε σύσκεψη προ ημερών με στελέχη του υπουργείου Υποδομών, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται η επέκταση του μετρό ως την Καλαμαριά, η ολοκλήρωση των έργων για το Flyover, ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και άλλα.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά βρίσκεται με τόση ένταση στο ραντάρ μιας κυβέρνησης, καθώς δρομολογούνται μια σειρά κρίσιμων έργων. Έχει, βεβαίως, να αντιπαλέψει την απογοήτευση πολλών πολιτών σε λαϊκές περιοχές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, αλλά και τη διείσδυση κομμάτων στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη σε περιοχές, όπου η ΝΔ διατηρούσε παραδοσιακά δυνάμεις. Ο λόγος για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που έφτασε να είναι δεύτερο κόμμα για ελάχιστες ψήφους σε δήμους της Θεσσαλονίκης, τη ΝΙΚΗ, αλλά και τη Φωνή Λογικής της Θεσσαλονικιάς Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Μίνι υπουργικό στο Μέγαρο

Όλες οι επαφές και τοποθετήσεις του πρωθυπουργού θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς εγκαταλείφθηκε η ιδέα οι συναντήσεις με τους φορείς να γίνουν στο Διοικητήριο, ως συνηθιζόταν. Η αρχή θα γίνει στις 10:00 με τη συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, ενώ θα μετάσχουν και κάποιοι βουλευτές Επικρατείας. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θα έχει συνάντηση με πρυτάνεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου πλαισίου για την ασφάλεια και τους αιώνιους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ μετά τις 11:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνεται στο Μέγαρο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα ραντεβού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Ήδη από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκαν με δημάρχους της Βορείου Ελλάδος. Παρόντες ακόμα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής του Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Από υφυπουργούς, παρόντες ο Νίκος Ταγαράς (Περιβάλλοντος), Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ανάπτυξης), Σταύρος Καλαφάτης (Έρευνας και Καινοτομίας), Κώστας Γκιουλέκας (Μακεδονίας-Θράκης), Νίκος Ταχιάος (Υποδομών).

Τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύουν επίσης μια σειρά στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Μιχάλης Μπεκίρης που έχει την ευθύνη και του πρωθυπουργικού γραφειου στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Ευθυμίου, ενώ από προχθές βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για τα κομματικά Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Περιοδείες και εκδηλώσεις

Ήδη έχει ξεδιπλωθεί και το πρόγραμμα των περιοδειών που θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα ως και την Παρασκευή «γαλάζια κλιμάκια», καλύπτοντας όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδος. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα περιοδεύσουν κλιμάκια με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Άμυνας Αντώνη Οικονόμου στην Α’ Θεσσαλονίκης και με τον Νίκο Δένδια, τον Γιώργο Κώτσηρα και τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο στη Β’ Θεσσαλονίκης. Για τις μέρες πριν τη ΔΕΘ έχουν προγραμματιστεί και δύο κομματικές εκδηλώσεις της ΝΔ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει ξανά στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ο βασικός καμβάς της ομιλίας του έχει κλειδώσει, όπως και το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθούν στο Βελλίδειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» – Δείτε βίντεο

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους – Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις