Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την Nvidia – Έρευνα στη Drax και ρεκόρ στις ηλεκτρικές πωλήσεις

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν την Πέμπτη 28/8, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την τριμηνιαία έκθεση κερδών της τεχνολογικής εταιρείας Nvidia, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η Nvidia, εισηγμένη στις ΗΠΑ και προμηθευτής τεχνολογικών κολοσσών όπως οι Microsoft, Google, Meta και Amazon, δήλωσε ότι η αύξηση των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο θα παραμείνει άνω του 50%, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου ανήλθαν στα 46,74 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις.

Ωστόσο, οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν, καθώς τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ αυξήθηκαν και οι ανησυχίες για τις μελλοντικές πωλήσεις της Nvidia στην Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με άνοδο, αλλά τελικά έκλεισε με απώλειες 0,20% στις 553,66 μονάδες.

Στη Γαλλία, ο CAC 40 ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 7.762,60 μονάδες, αν και συνεχίζει να καταγράφει απώλειες σε εβδομαδιαία βάση. Αντίθετα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,01% στις 24.044,23 μονάδες. Πτώση σημείωσε και ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,42% στις 9.216,82 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, τα πράγματα ήταν πιο θετικά, με τον ιταλικό FTSE MIB να κερδίζει 0,23% στις 42.447,10 μονάδες και τον ισπανικό IBEX 35 να σημειώνει άνοδο 0,38% στις 15.078,10 μονάδες.

Στην Ευρώπη, η γαλλική εταιρεία αλκοολούχων ποτών Pernod Ricard ανακοίνωσε μείωση πωλήσεων κατά 3% για το σύνολο του οικονομικού έτους. Η επίδοση επηρεάστηκε από τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Κίνα και την αβεβαιότητα για τους δασμούς στις ΗΠΑ, γεγονός που επηρέασε τα αποθέματα των διανομέων. Παρά τη μείωση, οι μετοχές της Pernod Ricard ενισχύθηκαν κατά 1,4%, καθώς η εταιρεία προέβλεψε ισχυρότερες πωλήσεις στο νέο οικονομικό έτος.

Η βρετανική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Drax κατέγραψε πτώση άνω του 10%, πριν περιορίσει τις απώλειες σε περίπου 8%, μετά την ανακοίνωση ότι ερευνάται από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνα σχετίζεται με δηλώσεις της εταιρείας σχετικά με την προμήθεια βιομάζας από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2024, καθώς και με τη συμμόρφωση των ετήσιων εκθέσεων του 2021, 2022 και 2023 με τους κανόνες χρηματιστηριακής καταχώρισης, διαφάνειας και δημοσιοποίησης.

Αυξήθηκαν οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έδειξαν ότι οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν ετησίως κατά 7,4% τον Ιούλιο, με τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων να ενισχύονται κατά 39,1%.

Τα στοιχεία ανέδειξαν τη θεαματική άνοδο της κινεζικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD, η οποία σημείωσε αύξηση 290,6% στις ταξινομήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο – τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των κατασκευαστών. Την ίδια ώρα, οι ταξινομήσεις της αμερικανικής Tesla σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 33,6% στην ίδια περίοδο, σύμφωνα με την ACEA.