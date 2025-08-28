Πόσα-ξοδεύουν-οι-Έλληνες-ως-καλεσμένοι-σε-γάμους

Το 44% των Ελλήνων δηλώνει πρόθυμο να δαπανήσει μεταξύ 101 και 300 ευρώ για να τιμήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Το οικονομικό βάρος της συμμετοχής σε γάμους αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους Έλληνες παρά το γεγονός πως παραμένουν αφοσιωμένοι στους παραδοσιακούς εορτασμούς, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Dynata για λογαριασμό της Revolut τον Ιούνιο του 2025. Μάλιστα, όπως δείχνουν στοιχεία της Eurostat για το 2023, η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γάμων ανά κάτοικο στην ΕΕ, με πάνω από 40.000 γάμους να τελούνται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των Ελλήνων αισθάνεται πίεση να ξοδέψει περισσότερα όταν παρευρίσκεται σε γάμους, γεγονός που αναδεικνύει τις αυξανόμενες οικονομικές προσδοκίες που περιβάλλουν τις εκδηλώσεις αυτές. Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η πίεση προέρχεται από κοινωνικούς παράγοντες, με το 34% των ερωτηθέντων να αναφέρει τις προσδοκίες των φίλων και της οικογένειας ως βασικό παράγοντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι άνδρες φαίνεται να αντιμετωπίζουν τους γάμους πιο συναισθηματικά σε σχέση με τις γυναίκες, με το 32% των ανδρών να περιγράφει τους γάμους ως μια μοναδική ευκαιρία να γιορτάσουν το ευτυχισμένο ζευγάρι, σε σύγκριση με το 26% των γυναικών.

Παρά την οικονομική πίεση, στην πλειοψηφία τους οι καλεσμένοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους εορτασμούς, με το 80% να δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που παρευρέθηκε σε γάμο, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος. Στην πραγματικότητα, μόνο το 3% των Ελλήνων επιλέγει να μην παρευρεθεί καθόλου σε γάμους, αποδεικνύοντας τους ισχυρούς παραδοσιακούς δεσμούς και τη σημασία αυτών των εκδηλώσεων.

Όσον αφορά στα έξοδα, το 44% των Ελλήνων δηλώνει πρόθυμο να δαπανήσει μεταξύ 101 και 300 ευρώ για να τιμήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Το 29% των ανδρών δηλώνει ότι θα ξοδέψει μεταξύ 301 και 1.000 ευρώ, σε σύγκριση με το 19% των γυναικών. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί (49%) της ηλικιακής ομάδας 18–34 ετών δηλώνουν ότι θα ξόδευαν λιγότερα από 100 ευρώ, δείχνοντας μια σαφή αλλαγή στις συνήθειες των διαφορετικών γενεών.

Μετακίνηση και διαμονή: το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος

Στην ερώτηση σχετικά με τις μεγαλύτερες οικονομικές προσδοκίες που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι από τους καλεσμένους του, το 27% των Ελλήνων ανέφερε ότι τα έξοδα μετακίνησης για το ταξίδι και η διαμονή αποτελούν το μεγαλύτερο βάρος. Παραμένοντας στην ίδια κατηγορία εξόδων, το 20% επισήμανε τους «γάμους προορισμού» (destination weddings, εκδηλώσεις που απαιτούν ταξίδι στο εξωτερικό ή σε διαφορετική περιοχή) ως ιδιαίτερα απαιτητικούς. Αυτά τα έξοδα συχνά προσθέτουν σημαντική οικονομική πίεση, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους καλεσμένους να παρευρεθούν και να απολαύσουν στο έπακρο το ευτυχές γεγονός. Επιπλέον, ορισμένες παραδοσιακές απαιτήσεις, όπως η προσδοκία ακριβών δώρων (24%) ή συγκεκριμένων ενδυματολογικών κανόνων (24%), θεωρούνται όλο και περισσότερο ξεπερασμένες και οικονομικά επιβαρυντικές, δείχνοντας μια στροφή προς πιο συνετά και προσιτά γαμήλια έθιμα.

«Η οικονομική διαχείριση των σημαντικών στιγμών της ζωής, όπως είναι ο γάμος, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, και η έρευνά μας δείχνει σαφώς ότι πολλοί Έλληνες αισθάνονται αυτή την πίεση», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. «Στη Revolut, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας τα μέσα για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με αποτελεσματικό τρόπο. Εργαλεία όπως η ανάλυση δαπανών μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να παρακολουθούν τα έξοδά τους, ενώ τα προϊόντα αποταμίευσης που προσφέρουμε τους επιτρέπουν να προγραμματίζουν σημαντικές δαπάνες χωρίς άγχος. Για τις μεγαλύτερες αγορές ή τα απρόσμενα έξοδα, οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Pockets ή ακόμα και έναν Κοινό λογαριασμό, σε περίπτωση που είναι ζευγάρι, για να αποταμιεύσουν χρήματα σε βάθος χρόνου και να συμμετάσχουν με μεγαλύτερη σιγουριά στα σημαντικά γεγονότα της ζωής τους».