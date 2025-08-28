Πώς-διαμορφώνεται-ο-ρυθμός-αύξησης-δανείων-και-καταθέσεων-στην-Ευρωζώνη-τον-Ιούλιο

Οριακή βελτίωση βλέπει ο ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων τόσο προς τα νοικοκυριά όσο και προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για τον Ιούλιο, ενώ διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στους ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΚΤ.

Αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης των δανείων

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα συνολικά μειώθηκε στο 2,8% τον Ιούλιο από 3,0% τον Ιούνιο.

Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων προς νοικοκυριά αυξήθηκε οριακά στο 2,4% τον Ιούλιο από 2,2% τον Ιούνιο, με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να διαμορφώνεται στο 2,8% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 2,7% τον Ιούνιο.

Στο 50% έπεσε ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων σε επενδυτικά κεφάλαια

Αύξηση είδε και ο ρυθμός ανάπτυξης των καταθέσεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά ο ρυθμός καταθέσεων επενδυτικών κεφαλαίων έπεσε σχεδόν κατά 50%.

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε περισσότερο, διαμορφωμένος στο 2,7% τον Ιούλιο από 1,6% τον Ιούνιο.

Από την άλλη, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επενδυτικών κεφαλαίων εκτός των κεφαλαίων της χρηματαγοράς είδε μια σημαντική πτώση. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 6,3% τον Ιούλιο από 13,1% τον Ιούνιο, σχεδόν δηλαδή κατά 50% κάτω.

Σταθερές οι συνολικές απαιτήσεις έναντι κατοίκων της Ευρωζώνης

Σχετικά σταθερός διατηρήθηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών απαιτήσεων έναντι κατοίκων της Ευρωζώνης, αφού διαμορφώθηκε στο 2,1% για τον Ιούλιο του 2025, μόλις κατά 0,1% πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των απαιτήσεων έναντι της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 0,6% τον Ιούλιο από 0,1% τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των απαιτήσεων έναντι του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε σταθερός στο 2,7% τον Ιούλιο.