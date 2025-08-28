Ρεκόρ-πωλήσεων-αλλά-και-προειδοποίηση-για-το-μέλλον-από-την-κορυφαία-εισηγμένη-του-πλανήτη

Η Nvidia, κορυφαία – βάσει κεφαλαιοποίησης – εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο είδε τα έσοδά της να σκαρφαλώνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όμως οι επιφυλάξεις για το μέλλον οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση.

Στον απόηχο της παρουσίας οικονομικών αποτελεσμάτων η μετοχή βρέθηκε να υποχωρεί 3%.

Τα αποτελέσματα τριμήνου

Για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούλιο, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 46,7 δισ. δολάρια, εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο «πυλώνας» του data center – όπου περιλαμβάνονται οι επεξεργαστές που εκπαιδεύουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης – έφτασε τα 41,1 δισ. δολάρια, αυξημένος κατά 56% σε ετήσια βάση αλλά οριακά χαμηλότερος από τις προσδοκίες (41,3 δισ.).

Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 26,4 δισ. δολάρια, +59% σε σχέση με πέρυσι.

Οι προβλέψεις και οι ανησυχίες

Για το τρίτο τρίμηνο, η Nvidia προβλέπει έσοδα 54 δισ. δολαρίων – λίγο υψηλότερα των εκτιμήσεων της Wall Street, αλλά σε καμία περίπτωση «εκρηκτική» πρόβλεψη. Μετά από διαδοχικά ρεκόρ, οι επενδυτές ανησυχούν ότι η εκρηκτική ζήτηση για AI chips ενδέχεται να αγγίζει ταβάνι.

Η απογοήτευση εντάθηκε καθώς ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο που ο τομέας των data centers δεν έπιασε τον στόχο.

Μεγάλο μέρος της πίεσης προήλθε από τις πωλήσεις του ημιαγωγού H20, που είχε απαγορευθεί στις κινεζικές αγορές λόγω των αμερικανικών περιορισμών. Η Nvidia δεν πούλησε νέα H20 στο τρίμηνο Ιουλίου, ενώ η εταιρεία προϋπολογίζει μηδενικά έσοδα και για το τρέχον τρίμηνο.

Η απώλεια υπολογίζεται σε περίπου 4 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε προσωρινά τις πωλήσεις του H20, μετά τη δέσμευση του Jensen Huang να παραχωρήσει στο αμερικανικό Δημόσιο το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις AI chips στην Κίνα. Ωστόσο, το Πεκίνο προέτρεψε τις εταιρείες να μην το αγοράζουν, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει εάν θα εγκρίνει εκδοχή του νέου Blackwell chip με μειωμένες δυνατότητες κατά 30%-50%.

Ο νέος «χρυσός» του Blackwell

Η νέα σειρά Blackwell GPU καταγράφει ήδη άνοδο 17% στις πωλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με μεγάλους πελάτες όπως Disney, Hitachi, Hyundai και SAP. Ο Huang χαρακτήρισε τη ζήτηση «εξαιρετική», σημειώνοντας ότι «είμαστε στην αρχή μιας βιομηχανικής επανάστασης που θα αλλάξει κάθε κλάδο».

Η Nvidia στοχεύει να κερδίσει έως και το 70% της προβλεπόμενης δαπάνης 3-4 τρισ. δολαρίων που θα κάνουν οι μεγαλύτερες AI εταιρείες σε βάθος πενταετίας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 60 δισ. δολαρίων, αφού ήδη δαπάνησε 24,3 δισ. το πρώτο εξάμηνο. Η μετοχή της, που έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τον Απρίλιο, έκλεισε πάντως με απώλειες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, λόγω των ανησυχιών για την «ψυχρότερη» προοπτική εσόδων.