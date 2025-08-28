Ρευστότητα υπό πίεση: Γιατί οι επιχειρήσεις τράβηξαν 2,3 δισ. από τις τράπεζες

Τον Ιούλιο του 2025 η ελληνική οικονομία κατέγραψε έντονη πτώση στις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις, με καθαρή εκροή που ξεπέρασε τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό συνιστά αξιοσημείωτη ανατροπή σε σχέση με τον Ιούνιο, όπου είχαν σημειωθεί υψηλές εισροές άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Η μείωση προήλθε από δύο βασικές κατηγορίες: τη γενική κυβέρνηση, που είδε τις καταθέσεις της να περιορίζονται κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, και τον ιδιωτικό τομέα, όπου η απώλεια ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν κυρίως οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμφάνισαν εκροές σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα τα νοικοκυριά κατέγραψαν μικρή αλλά σταθερή αύξηση της τάξης των 742 εκατ. ευρώ.

Οι αιτίες της πτώσης

Η εικόνα του Ιουλίου ερμηνεύεται μέσα από πολλαπλούς παράγοντες:

Εποχικότητα : Ο Ιούνιος αποτελεί παραδοσιακά μήνα εισροών, ιδίως από τον τουριστικό κλάδο. Η διόρθωση τον Ιούλιο αντανακλά την απορρόφηση μέρους αυτών των κεφαλαίων.

: Ο Ιούνιος αποτελεί παραδοσιακά μήνα εισροών, ιδίως από τον τουριστικό κλάδο. Η διόρθωση τον Ιούλιο αντανακλά την απορρόφηση μέρους αυτών των κεφαλαίων. Ανάγκη ρευστότητας στις επιχειρήσεις : Οι επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια για λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, επενδύσεις ή εξυπηρέτηση δανείων, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης όπου οι απαιτήσεις σε προμήθειες και κεφάλαιο κίνησης αυξάνονται.

: Οι επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια για λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, επενδύσεις ή εξυπηρέτηση δανείων, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης όπου οι απαιτήσεις σε προμήθειες και κεφάλαιο κίνησης αυξάνονται. Εναλλακτικές τοποθετήσεις : Το χαμηλό επίπεδο επιτοκίων καταθέσεων ωθεί τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες να αναζητήσουν αποδοτικότερα εργαλεία επένδυσης, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της καταθετικής βάσης.

: Το χαμηλό επίπεδο επιτοκίων καταθέσεων ωθεί τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες να αναζητήσουν αποδοτικότερα εργαλεία επένδυσης, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της καταθετικής βάσης. Μακροοικονομικές προσδοκίες: Η συγκρατημένη πορεία της οικονομίας και οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν την τάση μεταφοράς κεφαλαίων σε πιο ευέλικτες ή κερδοφόρες τοποθετήσεις.

Η αντίστιξη νοικοκυριών – επιχειρήσεων

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η διαφορετική συμπεριφορά ανάμεσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι ιδιώτες συνέχισαν να αυξάνουν σταδιακά τις αποταμιεύσεις τους, έστω και με μικρό ρυθμό. Αυτό δείχνει ότι, παρά την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, η ανάγκη για «μαξιλάρι ασφαλείας» παραμένει έντονη.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο ευάλωτες σε ανάγκες ρευστότητας. Η πτώση των καταθέσεών τους δεν αποτελεί μόνο λογιστική μεταβολή, αλλά αντανάκλαση της έντασης με την οποία χρηματοδοτούν καθημερινά τις λειτουργίες τους. Αυτό σημαίνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμένα περιθώρια, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες ρευστότητες να μην παραμένουν στο τραπεζικό σύστημα για μεγάλο διάστημα.

Οι επιπτώσεις για τις τράπεζες

Η μείωση των καταθέσεων επηρεάζει άμεσα το επίπεδο ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Αν και το απόθεμα καταθέσεων παραμένει υψηλό, οι μηνιαίες διακυμάνσεις υποδεικνύουν ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Εκροές τέτοιου μεγέθους μπορεί να περιορίσουν την ευχέρεια παροχής νέων δανείων, ιδιαίτερα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βασίζονται περισσότερο σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, η τάση των καταθετών να αναζητούν εναλλακτικές μορφές αποταμίευσης ή επένδυσης δημιουργεί πίεση στις τράπεζες να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους. Η προσφορά λογαριασμών με ανταγωνιστικότερα επιτόκια ή συνδεδεμένων επενδυτικών προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη συνεχιζόμενη εκροή.

Το μακροοικονομικό πλαίσιο

Η εκροή καταθέσεων εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα:

Η ετήσια μεταβολή των καταθέσεων επιβραδύνθηκε στο 5,6%, από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καθαρές ροές χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα εμφανίστηκαν αρνητικές, κάτι που σημαίνει ότι οι αποπληρωμές δανείων ξεπέρασαν τις νέες εκταμιεύσεις.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιβαρύνεται από εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών, δημιουργώντας πρόσθετες ανάγκες ρευστότητας.

Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στο ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση έντονων ισορροπιών: από τη μία πλευρά, θετική πορεία σε τομείς όπως ο τουρισμός, από την άλλη πλευρά, πιέσεις στη ρευστότητα και στη χρηματοδότηση που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και την κατανάλωση.

Πιθανές συνέπειες και προοπτικές

Αν η τάση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητες της οικονομίας να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μείωση καταθέσεων σημαίνει μικρότερη βάση για χορηγήσεις, άρα λιγότερη χρηματοδότηση επενδύσεων και καταναλωτικών δαπανών.

Από την άλλη, η σταθερή συμπεριφορά των νοικοκυριών δίνει μια «ασφάλεια» στο σύστημα, καθώς οι ιδιώτες δείχνουν να διατηρούν εμπιστοσύνη στο τραπεζικό περιβάλλον. Το ζητούμενο είναι αν οι τράπεζες θα καταφέρουν να ενθαρρύνουν και τις επιχειρήσεις να κρατήσουν περισσότερη ρευστότητα στα ταμεία τους.

Τι πρέπει να γίνει

Προσαρμογή τραπεζικών προϊόντων : Νέα προγράμματα καταθέσεων με καλύτερες αποδόσεις για να περιοριστεί η εκροή.

: Νέα προγράμματα καταθέσεων με καλύτερες αποδόσεις για να περιοριστεί η εκροή. Στήριξη επιχειρήσεων : Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης για ΜμΕ, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας χωρίς να αποδυναμώνεται η καταθετική τους βάση.

: Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης για ΜμΕ, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας χωρίς να αποδυναμώνεται η καταθετική τους βάση. Ενίσχυση εμπιστοσύνης : Σταθερό φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο που μειώνει την αβεβαιότητα και ενθαρρύνει τη συγκράτηση κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα.

: Σταθερό φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο που μειώνει την αβεβαιότητα και ενθαρρύνει τη συγκράτηση κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα. Διεύρυνση αποταμιευτικών εργαλείων: Διασύνδεση τραπεζικών προϊόντων με επενδυτικά, ώστε οι καταθέτες να βρίσκουν αποδόσεις χωρίς να εγκαταλείπουν το εγχώριο σύστημα.

Συμπέρασμα

Η πτώση καταθέσεων κατά 2,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο δεν σηματοδοτεί κρίση, αλλά αποτελεί καμπανάκι για τις ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να πιέζονται περισσότερο από τις ανάγκες ρευστότητας, ενώ τα νοικοκυριά επιμένουν να ενισχύουν σταδιακά τις αποταμιεύσεις τους.

Η πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομική πολιτική είναι να μετατρέψουν αυτή τη συγκυρία σε ευκαιρία: με προϊόντα που θα συγκρατήσουν τις καταθέσεις, με χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις, και με σταθερότητα που θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη.

Η πορεία των καταθέσεων θα αποτελέσει βασικό δείκτη για την υγεία της ελληνικής οικονομίας το επόμενο εξάμηνο. Η διατήρηση της ρευστότητας σε υγιή επίπεδα είναι προϋπόθεση για να συνεχιστεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.