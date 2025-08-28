Στην τελική ευθεία το Ταμείο Ανάκαμψης – Γκάζι 12 μηνών για τα ορόσημα με νέες αναθεωρήσεις

Μέσα σε 12 μήνες, μέχρι το τέλος του επόμενου Αυγούστου, η χώρα μας καλείται να ολοκληρώσει 194 ορόσημα για να μην χάσει ευρώ από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γκάζι καλούνται να πατήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Μέσα σε 12 μήνες, μέχρι το τέλος του επόμενου Αυγούστου, η χώρα μας καλείται να ολοκληρώσει 194 ορόσημα για να μην χάσει ούτε ευρώ.

Το έργο είναι κολοσσιαίο και αποτυπώνεται και στο προγραμματισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2026 το οποίο με προϋπολογισμό 16,71 δισ. ευρώ θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 16 ετών. Από το ποσό αυτό τα 7,2 δισ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν σε έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εγκύκλιος του Νίκου Παπαθανάση που εστάλη πριν από μερικές εβδομάδες στα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ΠΔΕ του 2026 βάζει σε πρώτο πλάνο και ως βασική προτεραιότητα την επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ταμείο Ανάκαμψης: Αυξάνονται εκθετικά οι απαιτήσεις τους επόμενους μήνες

Τον Ιούλιο η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 6ο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, μετά από την εκπλήρωση 39 νέων οροσήμων και στόχων.

Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ (στο 66% των διαθέσιμων πόρων).

Το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο. Το δανειακό σκέλος είναι και αυτό ένας ξεχωριστός αγώνας δρόμου, καθώς του τελευταίους μήνες παρατηρείται μια μείωση του ρυθμού συμβασιοποίησης νέων δανείων.

Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσει ένα το έβδομο διπλό αίτημα για συνολικά 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ δάνεια. Για την εκταμίευση αυτών των ποσών πρέπει να καλυφθούν 23 ορόσημα για τις επιχορηγήσεις και 5 ορόσημα για τα δάνεια.

Εντός της επόμενης χρονιάς θα γίνουν τα δύο τελευταία αιτήματα. Το όγδοο αίτημα απαιτεί την κάλυψη 30 οροσήμων και μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχει υποβληθεί και το ένατο και τελευταίο αίτημα που απαιτεί τον αριθμό-ρεκόρ των 130 οροσήμων για τις επιχορηγήσεις και των έξι οροσήμων για τα δάνεια.

Υπό συνεχή αναθεώρηση του Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Μετά από την τελευταία μεγάλη και ευρεία αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης με αλλαγές σε 108 ορόσημα και έργα θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν και άλλες πιο μαζεμένες αναθεωρήσεις ξεκινώντας από τον ερχόμενο Οκτώβριο και ενόψει του αιτήματος για την έβδομη δόση. Με τις αναθεωρήσεις αυτές θα αλλάζουν οι διατυπώσεις για τα ορόσημα ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ θα προχωρήσουν και απεντάξεις έργων και ανακατανομές στόχων για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα.