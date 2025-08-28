Close Menu
    Συνεδριάζει την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη – Τι θα συζητηθεί

    Πολιτική
    Συνεδριάζει-την-Παρασκευή-το-Υπουργικό-Συμβούλιο-υπό-τον-Μητσοτάκη-–-Τι-θα-συζητηθεί
    Συνεδριάζει την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη – Τι θα συζητηθεί

    Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο.

    Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.  Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

    -Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,

    -Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,

    -Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,

    -Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

    -Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,

    -Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,

    -Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,

    -Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

