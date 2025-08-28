Τα χαμηλά επιτόκια ενισχύουν τον τραπεζικό δανεισμό στην ευρωζώνη. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χορήγησαν 2,8% περισσότερα δάνεια σε εταιρείες τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Πρόκειται για την ισχυρότερη αύξηση του δανεισμού σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια. Τον Ιούνιο, ήταν 2,7%. Οι τράπεζες χορήγησαν επίσης 2,4% περισσότερα δάνεια σε ιδιωτικά νοικοκυριά τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Τον Ιούνιο, το ποσοστό ήταν 2,2%.

Μετά από επτά μειώσεις επιτοκίων, η ΕΚΤ έκανε μία παύση τον Ιούλιο. Το επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την χρηματοπιστωτική αγορά, παραμένει στο 2%.