Τζόρτζια-Μελόνι-και-Κιάρα-Φεράνι-θύματα-πορνογραφικής-σελίδας-στην-Ιταλία-που-δημοσιεύει-παραποιημένες-εικόνες-διάσημων-γυναικών

Σάλο έχει προξενήσει στην Ιταλία μία πορνογραφική σελίδα, η οποία έχει δημοσιεύσει παραποιημένες φωτογραφίες επιφανών γυναικών της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Τζόρτζια Μελόνι και της ηγέτιδας της ιταλικής αντιπολίτευσης, Έλι Σκλέιν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, πρόκειται για τη σελίδα Phica (πρόκειται για αναγραμματισμό της ιταλικής λέξης fica που σημαίνει κόλπος), στην οποία έχουν ανέβει οι εν λόγω φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες.

Οι εικόνες γυναικών πολιτικών από όλα τα κόμματα, που εμφανίζονταν στην «ενότητα VIP» του ιστότοπου, ήταν συχνά φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ή ενώ οι γυναίκες φορούσαν μπικίνι στις διακοπές τους. Είχαν τροποποιηθεί ώστε να μεγεθύνονται συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή να υποδηλώνουν σεξουαλικές πόζες.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα – η οποία έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές – δημιουργήθηκε το 2005 και φαινόταν να λειτουργεί ανεμπόδιστα μέχρι που αρκετοί πολιτικοί από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) ανακοίνωσαν ότι είχαν υποβάλει νομική καταγγελία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την Phica.

Άλλες γνωστές γυναίκες των οποίων οι κλεμμένες φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν στον ιστότοπο είναι η ηθοποιός Πάολα Κορτελέσι και η influencer Κιάρα Φεράνι.

Η Βαλέρια Καμπάνια, πολιτικός του PD, ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, προκαλώντας πολλές άλλες να βγουν στο προσκήνιο και να πρωτοστατήσουν σε αυτό που ο ιταλικός Τύπος περιγράφει ως «το #MeToo της Ιταλίας».

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη συλλογή υπογραφών για να κλείσει η πλατφόρμα – όπου έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 150.000 υπογραφές.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη, η Καμπάνια έγραψε ότι ήταν «αηδιασμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη», αλλά «δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή» αφού ανακάλυψε ότι οι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Όχι μόνο φωτογραφίες με μαγιό, αλλά στιγμές από τη δημόσια και την ιδιωτική μου ζωή», έγραψε. «Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι, να μας σέβονται και να ζούμε χωρίς φόβο».

Οι Αλέσια Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε, που επίσης ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα (PD), ακολούθησαν γρήγορα το παράδειγμά της.

«Δυστυχώς, δεν είμαι μόνη. Πρέπει να καταγγείλουμε αυτές τις ομάδες ανδρών που ενεργούν σε συμμορίες και παραμένουν ατιμώρητοι παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες. Αυτές οι ιστοσελίδες πρέπει να κλείσουν και να απαγορευτούν. Αρκετά πια!», έγραψε χαρακτηριστικά η Μοράνι στο Instagram.

Μεταξύ των πολιτικών της άκρας δεξιάς που στοχοποιήθηκαν είναι η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και μέλος του Lega, και η Ντανιέλα Σανταντσέ, υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας.