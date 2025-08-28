Τι συμβαίνει με την ΔΕΗ; 

Ρίγη ανατριχίλας με διαπερνούν ακόμα από αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί… Ένας συντάκτης μας όρμησε μέσα στο γραφείο μου με ζωγραφισμένο τον τρόμο στο πρόσωπο του.

Αφεντικό μου λέει κάτι συμβαίνει με τη ΔΕΗ! Τι είναι αυτά που λες μωρέ του λέω, λέγε τι συμβαίνει μίλα! Αφεντικό μου λέει σου χα πει για εκείνο το σπίτι που έφυγα και ήθελα να κάνω διακοπή συμβολαίου… Ναι μωρέ του λέω, λέγε πήγες στο τελείωσες; Θες να λείψεις αύριο λίγες ώρες το πρωί;

Πού τέτοια τύχη αφεντικό μου απαντάει: Έστειλα τα χαρτιά ηλεκτρονικά και η ΔΕΗ ολοκλήρωσε το αίτημα σε 52 λεπτά…

Τι είναι αυτά που λες μωρέ τρελάθηκες; Οχι μου λέει αφεντικό σου ΄χω τυπώσει εδώ και τα δύο μαίλς, το ένα που έστειλα και το άλλο που μου απαντήσανε.

Φέρτα του λέω με νευριασμένο ύφος να τα δω! Πάγωσε το αίμα στις φλέβες μου. Κοίταζα αποσβολωμένος τα έγγραφα: 52 λεπτά όντως… Ομάδα λέει “εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ”. Χριστέ και Κύριε…

Που πάει αυτή η χώρα σκεφτικά και το μυαλό μου πέταξε αυτόματα σε όλους εκείνους τους γραφικούς συμπολίτες μας που στεκόντουσαν με πολύχρωμες κάρτες έξω από τα καταστήματα της ΔΕΗ και για 50€ σου έκαναν διακοπή, σύνδεση, επανασύνδεση, διακανονισμό, ενεργειακά πιστοποιητικά κλπ. Ένας αναστεναγμός έφυγε από μέσα μου…

Τότε ο αγαπημένος μου υπάλληλος έσκυψε στ αυτί και μου ψιθύρισε την πικρή αλήθεια: Όλα αυτά τα κάνει αυτός ο Στάσσης… Σώπασα, γύρισα και κοίταξα θλιμμένος την κίνηση κάτω στη μεγάλη λεωφόρο.

Δεν θα ξανα περιμένω τρεις ώρες στην ουρά για μία απλή μεταβολή, δεν θα ξαναπάω να πάρω καφέ από το καφενείο δίπλα στο κατάστημα της ΔΕΗ για να περάσει πιο εύκολα η ώρα.

Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο τον γιο του θείου του μπατζανάκη, της πρώτης ξαδέρφης της μητέρας του Γιώργου που ήμασταν μαζί στην τρίτη δημοτικού στα καλλιτεχνικά και ξέρει κάποιον στη ΔΕΗ να μου κάνει καλύτερο διακανονισμό… Μια Ελλάδα που χάνεται…

Γινόμαστε Ευρώπη αναφώνησα αθελα μου… Ο συντάκτης μου πετάχτηκε και με χτύπησε στην πλάτη: Αφεντικό μου λεει είσαι καλά; Να παραγγείλω καφέ; Παράγγειλα ήδη του λέω και συνέχισα να κοιτάω τη μεγάλη πολύβουη λεωφόρο…