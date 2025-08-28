Τουρκία: Μπλόκο στην επίσκεψη 7 Ευρωπαίων δημάρχων στον Ιμάμογλου – Ανάμεσά τους και ο Χάρης Δούκας

«Όχι» στο αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων να επισκεφθούν τον Εκρέμ Ιμάμογλου στις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται, είπε το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι δήμαρχοι των δικτύων Eurocities των ευρωπαϊκών και του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ιμάμογλου και να του απονείμουν το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Μετά το «μπλόκο» των αρχών στην επίσκεψη, το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ.

Avrupa’nın önde gelen kentlerini temsil eden Eurocities ve B40 Balkan Şehirleri Ağı heyetine, süreç boyunca verdikleri destek ve ziyaretleri için teşekkür ederim. Böylesi zorlu bir dönemde gösterilen ilgi, dayanışma ve demokratik duyarlılık, yalnızca bize değil, Türkiye’de ve… pic.twitter.com/50LVDEmofy — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) August 28, 2025

Από την πλευρά του, ο Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα από τη φυλακή, υποστηρίζοντας: «Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους πολίτες που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο και δεν υποκύπτουν στις αυταρχικές πιέσεις».

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου»

Μετά την απαγόρευση, η αντιπροσωπεία των επτά δημάρχων, που είχε μεταβεί στην Τουρκία, συγκεντρώθηκε μπροστά από τις φυλακές της Σηλυβρίας.

«Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας.. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους», είπε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας. View this post on Instagram A post shared by Χάρης Δούκας (@harisdoukas) “,”Width”:480,”Height”:320}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.Instagram” data-area=”Default”>

«Κοινή φωνή για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα»

Το δίκτυο Eurocities έχει σαφές καθήκον να υποστηρίξει να αναπτύξει την τοπική δημοκρατία, τόνισε ο αντιπρόεδρος του δικτύου και δήμαρχος Βαρκελώνης Ζάουμε Κολμπόνι, που βρέθηκε μπροστά από τις φυλακές.

«Ως δήμαρχοι, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Παράγουμε συγκεκριμένες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και, κάνοντας όλα αυτά, αποδεικνύουμε ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει» ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 80 δήμαρχοι υπέγραψαν τη δήλωση που καταδίκαζε τη σύλληψη του Ιμάμογλου. «Υπενθυμίζουμε με έμφαση ότι οι Ευρωπαίοι δήμαρχοι μιλούν με μία φωνή. Υψώνουμε όλοι μαζί αυτή την κοινή φωνή για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες», είπε.

Ο δήμαρχος της Σόφιας και πρόεδρος του δικτύου Β40, Βασίλ Τερζίεφ, δήλωσε: «Τα τείχη και οι πόρτες αυτών των φυλακών δεν κρατούν φυλακισμένο μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και τη βούληση εκατομμυρίων πολιτών που εξέλεξαν δημοκρατικά τους δημάρχους τους στην Κωνσταντινούπολη».

Πέραν του δημάρχου Αθηναίων και των δημάρχων Βαρκελώνης και Σόφιας, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία μετείχαν οι δήμαρχοι του Ζάγκρεμπ, της Ουτρέχτης, της Βουδαπέστης και της Τιμισοάρα και ανώτεροι αξιωματούχοι των δημοτικών Αρχών του Παρισιού και της Μαδρίτης. Την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες.